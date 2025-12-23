H Αλεσάντρα Αμπρόσιο στην πιο σέξι της εμφάνιση, πόζαρε τόπλες στο Instagram
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην παραλία μόνο με το κάτω μέρος του μαγιό της
Μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις της πραγματοποίησε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της στο Instagram, στις περισσότερες από τις οποίες ήταν τόπλες.
Το μοντέλο μοιράστηκε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου μερικά αποκαλυπτικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Θερινό ηλιοστάσιο». Στις εικόνες η 44χρονη Αμπρόσιο πόζαρε στην παραλία φορώντας μαγιό σε λευκή απόχρωση, ενώ σε μερικά στιγμιότυπα παρουσιάστηκε χωρίς το πάνω μέρος του μπικίνι της.
