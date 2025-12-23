H Αλεσάντρα Αμπρόσιο στην πιο σέξι της εμφάνιση, πόζαρε τόπλες στο Instagram
Αλεσάντρα Αμπρόσιο Φωτογραφίες Instagram

H Αλεσάντρα Αμπρόσιο στην πιο σέξι της εμφάνιση, πόζαρε τόπλες στο Instagram

Το μοντέλο εμφανίστηκε στην παραλία μόνο με το κάτω μέρος του μαγιό της

Ιωάννα Μαρίνου
Μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις της πραγματοποίησε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της στο Instagram, στις περισσότερες από τις οποίες ήταν τόπλες.

Το μοντέλο μοιράστηκε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου μερικά αποκαλυπτικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Θερινό ηλιοστάσιο». Στις εικόνες η 44χρονη Αμπρόσιο πόζαρε στην παραλία φορώντας μαγιό σε λευκή απόχρωση,  ενώ σε μερικά στιγμιότυπα παρουσιάστηκε χωρίς το πάνω μέρος του μπικίνι της.

Δείτε την ανάρτησή της

ambrossio

snapinsta_to_605631726_18550051876000670_7771578135080313244_n_2
snapinsta_to_587767899_18550051852000670_711665616766319324_n_2
snapinsta_to_604094113_18550051867000670_7182461130430445539_n_2
snapinsta_to_604668730_18550051843000670_35778441117077696_n_2

Φωτογραφία άρθρου: Getty Ιmages/ Ιdeal Ιmage
