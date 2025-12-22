Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια

Κολοράντο κάνοντας διακοπές στο Άσπεν. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της, στις οποίες εμφανίστηκε με κόκκινο σύνολο: φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και γούνα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με λευκές μπότες και σκούφο, προσθέτοντας γυαλιά ηλίου.





Αμπρόσιο στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχει μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων.

