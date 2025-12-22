Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
GALA
Αλεσάντρα Αμπρόσιο Χιόνια Κολοράντο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια

Το μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Κολοράντο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε χιονισμένο τοπίο με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα πόζαρε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο.

Το μοντέλο βρίσκεται στο Κολοράντο κάνοντας διακοπές στο Άσπεν. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της, στις οποίες εμφανίστηκε με κόκκινο σύνολο: φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και γούνα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με λευκές μπότες και σκούφο, προσθέτοντας γυαλιά ηλίου.

«Είναι η εποχή», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχει μπει στο κλίμα των  Χριστουγέννων.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης