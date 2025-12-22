Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα στα χιόνια
Το μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Κολοράντο
Σε χιονισμένο τοπίο με κόκκινη γούνα και μίνι φόρεμα πόζαρε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο.
Το μοντέλο βρίσκεται στο Κολοράντο κάνοντας διακοπές στο Άσπεν. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της, στις οποίες εμφανίστηκε με κόκκινο σύνολο: φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και γούνα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με λευκές μπότες και σκούφο, προσθέτοντας γυαλιά ηλίου.
«Είναι η εποχή», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχει μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
