Η Μάιλι Σάιρους θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς για το τραγούδι της στη νέα ταινία Avatar

H Μάιλι Σάιρους είναι μια δύναμη σε ό,τι κάνει, είπε για την τραγουδίστρια ο πρόεδρος του φεστιβάλ

Η Μάιλι Σάιρους θα λάβει το βραβείο Εξαίρετου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος στην τελετή απονομής των Βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς για το νέο της τραγούδι, «Dream As One», που περιλαμβάνεται στην ταινία «Avatar: Fire and Ash».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου και τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου.

Το «Dream As One» γράφτηκε από την Μάιλι Σάιρους μαζί με τους Αντριου Γουάιτ, Μαρκ Ρόνσον και Σάιμον Φράνγκλεν για τη νέα ταινία του κινηματογραφικού franchise του Avatar με την οποία ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον φέρνει το κοινό πίσω σε μια νέα, καθηλωτική περιπέτεια στον κόσμο του πλανήτη Πανδώρα.

«Μια μουσικός που δεν χρειάζεται συστάσεις, η Μάιλι Σάιρους είναι μια δύναμη σε ό,τι κάνει. Το τραγούδι της "Dream as One" από το "Avatar: Fire and Ash" είναι ήδη θριαμβευτικό, έχοντας απήχηση στο κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι. «Με τεράστιο ενθουσιασμό καλωσορίζουμε τη Μάιλι Σάιρους στο Παλμ Σπρινγκς και της απονέμουμε το βραβείο Εξαίρετου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος», πρόσθεσε.
