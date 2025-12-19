Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ για τη διάγνωσή του με καρκίνο: Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη
Ο ηθοποιός διαγνώστηκε το 2023 με καρκίνο του παχέος εντέρου στο στάδιο 3
Τη στιγμή που έλαβε τη διάγνωση με καρκίνο του παχέος εντέρου στο στάδιο 3 περιέγραψε ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, σχολιάζοντας ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που του συνέβη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Today», που προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε στην πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε το 2023 πως έχει καρκίνο. «Έπαθα σοκ», είπε αρχικά ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ για να προσθέσει ότι την ίδια στιγμή ένιωσε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα: «Όταν άκουσα τα νέα, σκέφτηκα: “Αυτό θα είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ”». Όπως εξήγησε, άκουσε «μια μικρή φωνή» στο κεφάλι του να του λέει: «Θα κάνεις αλλαγές στη ζωή σου που δεν θα έκανες ποτέ, μα ποτέ, αν δεν είχες μια τόσο ακραία διάγνωση, και αυτό θα προσθέσει υγιή, χαρούμενα χρόνια στη ζωή σου».
Ο ίδιος ανέφερε ότι η εμπειρία της νόσου τον έφερε πιο κοντά σε μια διαφορετική αίσθηση φροντίδας του εαυτού του. «Δεν νομίζω ότι ήξερα τι σημαίνει να επιβραδύνω πριν», δήλωσε, ενώ συμπλήρωσε πως δεν είχε μέχρι τότε τη συνήθεια να παρατηρεί προσεκτικά «όλα όσα τρώω, όλα όσα βάζω στο σώμα μου». Περιγράφοντας τη μεγαλύτερη αλλαγή από τη στιγμή που μίλησε δημόσια για τη διάγνωσή του, σημείωσε ότι βρίσκεται σε «ένα ταξίδι αυτοαγάπης».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για την αξία της αποδοχής, λέγοντας: «Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι εξακολουθώ να αξίζω αγάπη, τη δική μου αγάπη, την αγάπη του Θεού». Παράλληλα, στάθηκε σε ένα ακόμη στοιχείο που, όπως λέει, του «χάρισε» η εμπειρία του καρκίνου: την παρουσία στο παρόν. «Νομίζω ότι πριν από τον καρκίνο έπαιρνα αυτές τις μικρές, όμορφες στιγμές ως μέρος ενός συνόλου», ανέφερε και έπειτα είπε: «Τώρα μπορώ πολύ περισσότερο να δώσω σημασία σε μία στιγμή που αξίζει. Οπότε το να ζω στο παρόν είναι πραγματικά το δώρο που μου έδωσε ο καρκίνος».
Ο Βαν Ντερ Μπικ, που έχει αποκτήσει έξι παιδιά με τη σύζυγό του Κίμπερλι, αναφέρθηκε και στον ρόλο της οικογένειάς του στη διαδρομή αυτή, τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή της γυναίκας του. «Δεν θα ήμουν ζωντανός αν δεν ήταν η γυναίκα μου», είπε, εξηγώντας ότι εκείνη «έχει σταθεί» δίπλα του «ως φροντιστής, ως νοσοκόμα, ως η κολώνα του σπιτιού».
Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ξανά στο «Today» τον Ιούλιο, περιγράφοντας τότε τον καρκίνο ως «δουλειά πλήρους απασχόλησης» και σημειώνοντας: «Είναι μια διαδικασία. Πιθανότατα θα είναι μια διαδικασία για το υπόλοιπο της ζωής μου». Στη νέα του συνέντευξη, είπε ότι αισθάνεται «καλύτερα κάθε μήνα», περιγράφοντας μια σταδιακή βελτίωση στην κατάσταση και στην καθημερινότητά του.

