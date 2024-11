Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο πρωταγωνιστής της σειράς Dawson’s Creek διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου

Κλείσιμο

, γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ωςστη δημοφιλή νεανική σειρά(1998-2003) αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου.Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, ο ηθοποιός τόνισε σε συνέντευξή του στο περιοδικό People πως έχει λόγους να είναι αισιόδοξος και ότι αισθάνεται καλά.Ο Βαν Ντερ Μπικ, που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην εφηβική σειρά που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τίτλο «», πρόκειται να εμφανιστεί στην επερχόμενη εκπομπή του αμερικανικού δικτύου Fox «The Real Full Monty», στην οποία διάσημοι άντρες θα γδυθούν με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο.«Έχω διαγνωστεί με, και αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση μακριά από τα μάτια του κόσμου λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με την υποστήριξη της οικογένειάς μου. Έχω λόγους να είμαι αισιόδοξος και αισθάνομαι καλά» δήλωσε ο Van Der Beek.Ο ηθοποιός από το Κονέκτικατ συνεχίζει να εργάζεται στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, και εμφανίστηκε πρόσφατα στη σειρά «Walker» (το reboot της σειράς «Walker, Texas Ranger») στο αμερικανικό δίκτυο The CW.Επιπλέον, συμμετέχει στην ταινία «Sidelined: The QB And Me», μια παραγωγή του Tubi, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 29 Νοεμβρίου.Ο 47χρονος είναι επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του στη σειρά «Don’t Trust the B---- in Apartment 23», και για τους ρόλους του πράκτορα του FBI Elijah Mundo στο «CSI: Cyber», και του Matt Bromley στην πρώτη σεζόν της δραματικής σειράς Pose του FX.Στη συνέντευξή του, ο Βαν Ντερ Μπικ ανέφερε πως πλέον δίνει προτεραιότητα στον χρόνο που περνάει με τη σύζυγό του, Kimberly Van Der Beek, και τα παιδιά τους, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn και Jeremiah, καθώς συνεχίζει τη μάχη του με την ασθένεια.