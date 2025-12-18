Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ ποζάρουν στα χιόνια
Αλεσάντρα Αμπρόσιο Μπακ Πάλμερ Γενέθλια

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ ποζάρουν στα χιόνια

Το ζευγάρι πέρασε τα γενέθλια του Πάλμερ στο Άσπεν του Κολοράντο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ ποζάρουν στα χιόνια
Στο Κολοράντο γιόρτασε τα γενέθλιά του ο σύντροφος της Αλεσάντρα Αμπρόσιο. Ο Μπακ Πάλμερ έγινε 44 ετών πριν από μερικές μέρες και πέρασε την ξεχωριστή μέρα μαζί με το διάσημο μοντέλο και φίλους τους στην πόλη Άσπεν.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, Αμπρόσιο μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την απόδρασή τους. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα οι δυο τους ποζάρουν με φόντο το χιονισμένο τοπίο, ενώ σε άλλες εικόνες απαθανατίζονται μαζί με φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό τους. «Διασκέδαση στο χιόνι για τα γενέθλια του μωρού μου!», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της.

