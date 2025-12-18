Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ ποζάρουν στα χιόνια
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ ποζάρουν στα χιόνια
Το ζευγάρι πέρασε τα γενέθλια του Πάλμερ στο Άσπεν του Κολοράντο
Στο Κολοράντο γιόρτασε τα γενέθλιά του ο σύντροφος της Αλεσάντρα Αμπρόσιο. Ο Μπακ Πάλμερ έγινε 44 ετών πριν από μερικές μέρες και πέρασε την ξεχωριστή μέρα μαζί με το διάσημο μοντέλο και φίλους τους στην πόλη Άσπεν.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, Αμπρόσιο μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την απόδρασή τους. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα οι δυο τους ποζάρουν με φόντο το χιονισμένο τοπίο, ενώ σε άλλες εικόνες απαθανατίζονται μαζί με φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό τους. «Διασκέδαση στο χιόνι για τα γενέθλια του μωρού μου!», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αλεσάντρα Αμπρσόσιο
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, Αμπρόσιο μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την απόδρασή τους. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα οι δυο τους ποζάρουν με φόντο το χιονισμένο τοπίο, ενώ σε άλλες εικόνες απαθανατίζονται μαζί με φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό τους. «Διασκέδαση στο χιόνι για τα γενέθλια του μωρού μου!», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αλεσάντρα Αμπρσόσιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα