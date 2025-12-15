Lady Gaga: Χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια διέκοψε προσωρινά την εμφάνισή της - Είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή, όλα είναι καλά, είπε η στο κοινό της
Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία της Lady Gaga, όταν χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Accor Stadium στο Σίδνεϊ. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο καταγράφεται η στιγμή που ένας από τους χορευτές της περιοδείας Mayhem Ball γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden», όταν συνέβη το απρόοπτο με τον χορευτή, Μάικλ Νταμέσκι. Η Lady Gaga έσπευσε άμεσα στο μέρος του, σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει τη μουσική, η οποία διακόπηκε αμέσως. Απευθυνόμενη στο κοινό, είπε: «Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς παρακαλώ περιμένετε ένα δευτερόλεπτο».
Δείτε τα βίντεο
Η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή για να διαπιστώσει αν ο χορευτής είχε τραυματιστεί σοβαρά, πριν συνεχιστεί η συναυλία. Λίγο αργότερα, ο Μάικλ Νταμέσκι ανάρτησε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά και ότι «κατάφερε να ολοκληρώσει την τελευταία συναυλία της χρονιάς» αφού σηκώθηκε και επέστρεψε στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σκηνή είχε γίνει ολισθηρή λόγω βροχής, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα ασφάλειας. Αργότερα την ίδια βραδιά, η Lady Gaga διέκοψε εκ νέου για λίγο τη συναυλία, προκειμένου οι χορευτές να αλλάξουν παπούτσια και να συνεχιστεί με ασφάλεια το πρόγραμμα.
Η Lady Gaga κυκλοφόρησε τον Μάρτιο το άλμπουμ «Mayhem», το οποίο αποτελεί την έκτη δισκογραφική της δουλειά. Στο πλαίσιο της προώθησής του, ξεκίνησε την περιοδεία Mayhem Ball Tour τον Ιούλιο από το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας, με συναυλίες σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, πριν φτάσει στην Αυστραλία. Η περιοδεία θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο στην Ιαπωνία και θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο.
Φωτογραφία άρθρου: AP
