Πέταξαν έξω από συναυλία της Lady Gaga τον άντρα που είχε επιτεθεί στην Αριάνα Γκράντε
GALA
Αριάνα Γκράντε Lady Gaga Συναυλία Άντρας

Ο 26χρονος απομακρύνθηκε προληπτικά από τη συναυλία μετά το περιστατικό επίθεσης στην Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» - Δείτε βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
Ο άντρας που είχε επιτεθεί περίπου πριν από έναν μήνα στην Αριάνα Γκράντε, απομακρύνθηκε προληπτικά από συναυλία της Lady Gaga.

Πιο αναλυτικά, ο 26χρονος Johnson Wen που έγινε ευρέως γνωστός όταν όρμησε στην Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη, απομακρύνθηκε από συναυλία της Gaga στο Μπρισμπέιν, χωρίς να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο.

Ο Wen δήλωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι «τον πέταξαν έξω» από το Suncorp Stadium το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, πριν καν ξεκινήσει η εμφάνιση της τραγουδίστριας στο πλαίσιο της περιοδείας Mayhem World Tour.

Δείτε την ανάρτησή του
Ο 26χρονος, που συνηθίζει να εισβάλλει σε συναυλίες και δημόσιες εκδηλώσεις, είχε καταδικαστεί τον περασμένο μήνα σε εννέα ημέρες φυλάκιση από δικαστήριο της Σιγκαπούρης, επειδή άρπαξε την Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Wicked: For Good». Στο δικαστήριο είχε ισχυριστεί ότι «δεν θα το ξανακάνει», όμως το προσωπικό ασφαλείας στο Μπρισμπέιν φαίνεται πως δεν ήταν διατεθειμένο να ρισκάρει επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού.


Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους άντρες ασφαλείας να τον κρατούν από το χέρι και να τον οδηγούν εκτός του χώρου, ενώ το πλήθος αντιδρά με επευφημίες αλλά και αποδοκιμασίες.

Δείτε το βίντεο

Το περιστατικό με την Αριάνα Γκράντε

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, όταν η Αριάνα Γκράντε δέχτηκε επίθεση από τον 26χρονο, με βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης να κάνουν πολύ γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.


Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της ταινίας διακρίνεται να περπατά στο κίτρινο χαλί «Yellow Brick Road» στα Universal Studios Singapore, συνοδευόμενη από τους συμπρωταγωνιστές της Μισέλ Γέο, Σίνθια Ερίβο και Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Ξαφνικά, ο άντρας έτρεξε προς το μέρος της, πλησιάζοντας πολύ κοντά και περνώντας το χέρι του γύρω της, ενώ την τραβούσε κοντά του. Η Ερίβο αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας προς το σημείο, ενώ μπήκε ανάμεσα στην Γκράντε και τον άντρα. Αμέσως μετά, τα μέλη της ασφάλειας παρενέβησαν και απομάκρυναν τον άντρα.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
