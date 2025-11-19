Βίκυ Καγιά για την αγωγή 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Έλενα Χριστοπούλου: Είναι δύσκολα πράγματα αυτά
Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά, δήλωσε το μοντέλο και παρουσιάστρια
Τη διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε η Βίκυ Καγιά, αναφερόμενη στην αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε το μοντέλο σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της, με την παρουσιάστρια να σημειώνει ότι «είναι δύσκολες» αυτές οι καταστάσεις.
Η διαμάχη των δύο γυναικών κλιμακώνεται, καθώς το μοντέλο έχει καταθέσει αγωγή και μήνυση σε βάρος της Έλενας Χριστοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη, ενώ στη μήνυση αποδίδει στη μάνατζερ σειρά πράξεων που, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί.
Σε δηλώσεις που έκανε η Βίκυ Καγιά στην κάμερα του «Happy Day», που προβλήθηκαν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι δεν έχει επαφές με καμία από τις δύο πλευρές, ευχήθηκε ωστόσο να λήξει ομαλά η δικαστική διαμάχη τους. «Το άκουσα. Δεν έχω γνώμη για το θέμα. Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά. Τι να πω; Δεν ξέρω. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν έχουμε επαφές. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί» είπε το μοντέλο και παρουσιάστρια.
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου περνά σε νέο στάδιο, καθώς το μοντέλο κατέθεσε αγωγή και μήνυση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποδίδει στη μάνατζερ σειρά αδικημάτων, ενώ η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου εξετάζει δικές της νομικές κινήσεις. Παράλληλα, σκοπεύει να ορίσει ανεξάρτητο γραφολόγο, αμφισβητώντας το πόρισμα του ειδικού που είχε ορίσει το μοντέλο για τις 67 συμβάσεις της συνεργασίας τους.
