Ο «Τζακ Σπάροου» τώρα και σε anime - Η έκπληξη που περίμενε τον Τζόνι Ντεπ στο Τόκιο
Στο Tokyo Comic Con 2025 παρουσιάστηκε μία anime εκδοχή του διάσημου χαρακτήρα
Μια ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε τον Τζόνι Ντεπ στο Tokyo Comic Con 2025, όπου ο Ιάπωνας ηθοποιός φωνής Χιροάκι Χιράτα παρουσίασε μια χειροποίητη υφασμάτινη απεικόνιση του Τζακ Σπάροου σε στυλ ιαπωνικού anime και manga.
Ο Χιράτα, που δανείζει τη φωνή του στον χαρακτήρα του Ντεπ στις ιαπωνικές εκδόσεις των ταινιών, αποκάλυψε την κατασκευή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εικόνα αποτύπωνε χαρακτηριστικά τον Τζακ Σπάροου, με τα δεμένα μαλλιά, το πιστόλι και το γνώριμο χαμόγελό του, σε μία αισθητική εμπνευσμένη από την ιαπωνική ποπ κουλτούρα.
