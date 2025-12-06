Σμόκι Ρόμπινσον για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης: Ο δικαστής ενέκρινε το αίτημά του να παραδώσουν οι κατήγοροι τα κινητά τους τηλέφωνα
Σμόκι Ρόμπινσον για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης: Ο δικαστής ενέκρινε το αίτημά του να παραδώσουν οι κατήγοροι τα κινητά τους τηλέφωνα
Ο τραγουδιστής κατηγορήθηκε αρχικά από τέσσερις πρώην εργαζόμενες του για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση, παράνομη κατακράτηση, έμφυλη βία και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος
Ο Σμόκι Ρόμπινσον πέτυχε μία πρώτη νομική νίκη στην υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, καθώς δικαστής ενέκρινε το αίτημά του να παραδώσουν οι κατήγοροι τα κινητά τους τηλέφωνα για έλεγχο δεδομένων.
Τον Μάιο, τέσσερις πρώην εργαζόμενες του τραγουδιστή τον κατηγόρησαν σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση, παράνομη κατακράτηση, έμφυλη βία και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Τον Νοέμβριο, ο Ρόμπινσον αντιμετώπισε νέες κατηγορίες από δύο πρώην εργαζόμενους του, ένας εξ αυτών ήταν άντρας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο καλλιτέχνης είχε προβεί σε επαναλαμβανόμενη σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, δικαστής ενέκρινε το αίτημα του Σμόκι Ρόμπινσον να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα τέσσερις από τους κατήγορους για λήψη αντιγράφων των δεδομένων.
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που εξασφάλισε η «Daily Mail», ο τραγουδιστής ζήτησε να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους οι Τζέιν Ντόου 1, 2, 3 και 4 λόγω του «κινδύνου ότι διαγράφουν δεδομένα».
Σε δήλωσή του στο ίδιο μέσο, ο δικηγόρος του Ρόμπινσον, Κρίστοφερ Φροστ, ανέφερε ότι ο πελάτης του ήταν «ευχαριστημένος με την απόφαση του δικαστηρίου» και πρόσθεσε ότι «γνωρίζουμε τον τύπο των επικοινωνιών που είχαν οι ενάγοντες με τον πελάτη μας πριν αποφασίσουν να τον μηνύσουν, οπότε είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που θα βοηθήσουν το δικαστήριο, το δικαστικό σώμα και το κοινό να γνωρίζουν την αλήθεια».
Το αίτημα του Ρόμπινσον, που κατατέθηκε την Τετάρτη, ανέφερε ότι οι κατήγοροι είχαν λάβει αιτήματα για την παράδοση των αρχείων των κινητών τους τηλεφώνων, αλλά απέφευγαν να συμμορφωθούν. Ο δικαστής διέταξε να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους εντός 10 ημερών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Smokey Robinson scores legal win in sexual battery case as accusers are ordered to turn over phones https://t.co/TJjH48jnaQ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 6, 2025
