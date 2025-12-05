Μπέτυ Αρβανίτη για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη: Είναι πολύ καλός ηθοποιός, έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος

Μπέτυ Αρβανίτη στην εκπομπή «Buongiorno», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, εξήγησε τον λόγο που δέχτηκε να παίξει στην ταινία, ενώ μίλησε και το υποκριτικό ταλέντο και τον χαρακτήρα του Βασίλη Μπισμπίκη. Πιο αναλυτικά, δήλωσε για τον συνάδελφό της: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, είναι δοτικός και ουσιαστικός. Είναι πολύ καλός ηθοποιός, έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, η ζωή του είναι ζωή του, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα».



Όσο για τη συμμετοχή της στη νέα ταινία, η Μπέτυ Αρβανίτη είπε: « Ήταν μια δύσκολη απόφαση να παίξω στην ταινία “Σπασμένη φλέβα”, αλλά το κίνητρό μου ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης. Μου πήρε ένα μήνα για να πω το ναι στην πρόταση . Με τον ρόλο που ενσαρκώνω υπήρχε μία άλλου τύπου έκθεση που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήθελε τόλμη για να το κάνω».

