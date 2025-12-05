Μπέτυ Αρβανίτη για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη: Είναι πολύ καλός ηθοποιός, έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος
Ιωάννα Μαρίνου
Με πολύ θερμά λόγια αναφέρθηκε η Μπέτυ Αρβανίτη για τον Βασίλη Μπισμπίκη σχετικά με τη συνεργασία τους στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα».

Η ηθοποιός συμμετείχε στο νέο φιλμ του Γιάννη Οικονομίδη, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η Μπέτυ Αρβανίτη στην εκπομπή «Buongiorno», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, εξήγησε τον λόγο που δέχτηκε να παίξει στην ταινία, ενώ μίλησε και το υποκριτικό ταλέντο και τον χαρακτήρα του Βασίλη Μπισμπίκη. Πιο αναλυτικά,  δήλωσε για τον συνάδελφό της: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, είναι δοτικός και ουσιαστικός. Είναι πολύ καλός ηθοποιός, έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, η ζωή του είναι ζωή του, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα».

Δείτε το βίντεο


Όσο για τη συμμετοχή της στη νέα ταινία, η Μπέτυ Αρβανίτη είπε: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση να παίξω στην ταινία “Σπασμένη φλέβα”, αλλά το κίνητρό μου ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης. Μου πήρε ένα μήνα για να πω το ναι στην πρότασηΜε τον ρόλο που ενσαρκώνω υπήρχε μία άλλου τύπου έκθεση που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήθελε τόλμη για να το κάνω».
