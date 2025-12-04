Συγκινημένη η Γκόλντι Χον για την Νταϊάν Κίτον: Έφερνε τόση χαρά, ζωή και ζωντάνια, ήταν σαν αστραπή

Η Χον τίμησε με μια ομιλία την αείμνηστη ηθοποιό στο πλαίσιο της εκδήλωσης « Women in Entertainment»





Στο πλαίσιο του Women in Entertainment gala του περιοδικού The Hollywood Reporter πραγματοποιήθηκε ένα αφιέρωμα στην αείμνηστη ηθοποιό και η σταρ του Χόλιγουντ τίμησε με μια ομιλία την καλή φίλη και συνάδελφό της.







Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The First Wives Club» έμενε πολύ κοντά της, τόσο ώστε μπορούσαν να μιλούν η μία στην άλλη από τις αυλές τους.



«Ύστερα ήρθε η ώρα που “έφυγε” και έτυχε να το μάθω ενώ ήμουν στην πίσω αυλή μου, και πήγα στον κήπο με τις τριανταφυλλιές μου», είπε η Χον. Ωστόσο, δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον θάνατό της: «Απλώς κοίταζα κάτω. Δεν μπορεί να έχει φύγει. Απλά δεν μπορεί να έχει φύγει. Κανείς σαν και εκείνη δεν θα έπρεπε ποτέ να πεθαίνει. Έφερνε τόση χαρά, τόση ζωή, τόση ζωντάνια. Ήταν σαν αστραπή κλεισμένη σε μπουκάλι».



Η Χον επαίνεσε το υποκριτικό ταλέντο της Κίτον, κάνοντας παράλληλα λόγο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο: «Ήταν απλώς ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, είναι μια καταπληκτική ηθοποιός. Κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει. Δείτε αυτό το φυσικό στοιχείο στο πώς δουλεύουν μαζί το σώμα και το μυαλό της, και πώς καταφέρνει να μας δίνει χαρά και να μας συγκινεί, όλα αυτά. Αλλά δείτε και τι άλλο έκανε. Έγραφε βιβλία. Ενδιαφερόταν για πολλά πράγματα, όχι μόνο για την υποκριτική και την παραγωγή, αλλά και για τη σκηνοθεσία».



Η Χον εξήγησε ότι ένιωθε πως ήταν δύσκολο να αποδώσει όπως πρέπει τον φόρο τιμής στην Κίτον και σε όσα σήμαινε για εκείνη και για τους θαυμαστές της, επισημαίνοντας ότι τα social media δεν της φαίνονταν επαρκές μέσο για τις σκέψεις της. «Πώς τα λες όλα αυτά σε ένα Instagram; Πώς λες “σ’ αγαπώ” με τόσους τρόπους σε ένα Instagram; Θυμάμαι να κάθομαι εκεί και να κλαίω, λέγοντας “τι θα πω;”. Ξέρω ότι θα μου ζητήσουν να πω κάτι. Ήταν σαν να μην ήξερα τι να πω», είπε. «Αυτός ο απίστευτος άνθρωπος. Είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις πώς είναι η γεύση ενός μανταρινιού», είπε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια της ομιλίας της μοιράστηκε αναμνήσεις από τα γυρίσματα του «The First Wives Club» με την Νταϊάν Κίτον και τηn Μπέτ Μίντλερ. «Όταν κάναμε αυτή την ταινία, δουλεύαμε μαζί, εκείνη ήταν πολύ επίμονη», είπε η Χον. «Είναι τρομερά σκληρά εργαζόμενη. Ταυτόχρονα, ερχόταν στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ — που είναι το αγαπημένο μου — και φορούσε κάθε μέρα ένα διαφορετικό καπέλο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο προσωπικό στιλ της Νταϊάν Κίτον.



Η Χον σημείωσε επίσης ότι «ο έρωτας δεν της βγήκε σε καλό», αλλά η ηθοποιός αποφάσισε να αναλάβει έναν νέο ρόλο, αυτόν της single μητέρας. (Είχε υιοθετήσει δύο παιδιά, την Ντέξτερ και τον Ντιουκ, όταν ήταν περίπου 50 ετών· σήμερα είναι στα 20 τους).



«Ήμουν τόσο τυχερή, γιατί μπόρεσα να γνωρίσω τη Ντέξτερ στις πρώτες μέρες της ζωής της, και την έφερε στο τροχόσπιτο. Μπόρεσα να την κρατήσω αγκαλιά και να δω έναν ολοκαίνουργιο κόσμο… που άνοιγε για τη Νταϊάν, τον κόσμο της μητρότητας», θυμήθηκε η Χον.



Η Χον έκλεισε την ομιλία της λέγοντας ότι η Κίτον ήταν «σαν μια μικρή πυγολαμπίδα. Πετούσε κάπου εκεί πάνω κι εσύ προσπαθούσες να την πιάσεις. Αλλά ήταν σε ένα ταξίδι. Δεν κοίταζε ποτέ πίσω, και ήταν ένα καθαρό, καθαρό — όπως θέλετε πείτε το, πείτε το αστέρι ή — εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αστέρι. Μπορούμε να έχουμε μια φαντασία· αυτό που κάνω εγώ είναι να σκέφτομαι ότι τα αστέρια είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι που πέθαναν πριν από πολύ καιρό. Έκαναν κάτι πραγματικά καλό για τον κόσμο. Νομίζω ότι ίσως κάπου εκεί είναι τώρα».