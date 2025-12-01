Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε στον γιο της, Άγγελο Λάτσιο για τα 23α γενέθλιά του
Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε στον γιο της, Άγγελο Λάτσιο για τα 23α γενέθλιά του
Σε αγαπώ πολύ, έγραψε η παρουσιάστρια
Δημόσια ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη στον γιο της, Άγγελο Λάτσιο για τα γενέθλιά του.
Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο γιος της παρουσιάστριας έκλεισε τα 23 και η μητέρα του προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε φωτογραφίες της με τον Άγγελο Λάτσιο, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από την παιδική του ηλικία.
«Ευτυχισμένα 23α γενέθλια Άγγελε! Σε αγαπώ πολύ» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο γιος της παρουσιάστριας έκλεισε τα 23 και η μητέρα του προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε φωτογραφίες της με τον Άγγελο Λάτσιο, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από την παιδική του ηλικία.
«Ευτυχισμένα 23α γενέθλια Άγγελε! Σε αγαπώ πολύ» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα