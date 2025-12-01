Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε στον γιο της, Άγγελο Λάτσιο για τα 23α γενέθλιά του
Σε αγαπώ πολύ, έγραψε η παρουσιάστρια

Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Δημόσια ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη στον γιο της, Άγγελο Λάτσιο για τα γενέθλιά του.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο γιος της παρουσιάστριας έκλεισε τα 23 και η μητέρα του προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε φωτογραφίες της με τον Άγγελο Λάτσιο, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από την παιδική του ηλικία.

«Ευτυχισμένα 23α γενέθλια Άγγελε! Σε αγαπώ πολύ» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

