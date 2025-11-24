Βέφα Αλεξιάδου: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό της - Απούσες οι εγγονές της, λέει φίλη της μαγείρισσας
Βέφα Αλεξιάδου: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό της - Απούσες οι εγγονές της, λέει φίλη της μαγείρισσας
Η γνωστή τηλεοπτική μαγείρισσα έφυγε στις 25 Νοεμβρίου από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών
Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της Βέφας Αλεξιάδου τελέστηκε, παρουσία στενών της φίλων και συγγενών, απούσες ήταν όμως οι εγγονές της, όπως αναφέρει αδερφική φίλη της εκλιπούσας μαγείρισσας.
Η Βέφα Αλεξιάδου πέθανε στις 25 Νοεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, και το μνημόσυνο έγινε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στη Χαλκιδική. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η αδερφική της φίλη, Λάγια Δουλκερίδου στο «Super Κατερίνα» μίλησε για τα πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους τη μαγείρισσα.
Όσο για το εάν ενημέρωσαν τις εγγονές της Βέφας Αλεξιάδου για το μνημόσυνο, η φίλη της εξήγησε ότι δεν απαντούν εδώ και καιρό σε τηλεφωνήματά που τους κάνουν: «Αποφασίσαμε να κάνουμε το μνημόσυνο στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου που είναι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Να πω την αλήθεια, η κακοκαιρία κάπως μας δυσκόλευε για την απόφασή μας, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Ουσιαστικά 2-3 άνθρωποι ήμασταν, εγώ, η αδερφή μου, η κόρη μου, η ανιψιά της η Αλίκη με τη μητέρα της που είναι κόρη της αδερφής της Βέφας. Οι εγγονές της έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να απαντούν και σε εμάς, όπως έκαναν και στη γιαγιά τους. Ούτε ο πατέρας τους πλέον απαντάει».
