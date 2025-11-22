Η Πολίνα Πορίζκοβα ποζάρει με εσώρουχα στο Instagram: «Να αγκαλιάσετε την ατελή πλευρά σας»
Η Πολίνα Πορίζκοβα ποζάρει με εσώρουχα στο Instagram: «Να αγκαλιάσετε την ατελή πλευρά σας»
Οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς, έγραψε σε ανάρτησή της το 60χρονο πρώην μοντέλο
Για μία ακόμη φορά η Πολίνα Πορίζκοβα έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους το σώμα της, όπως πραγματικά είναι στα 60 της χρόνια.
Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με την ίδια να ετοιμάζεται, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για την αποδοχή του εαυτού. Στο κλιπ η Πορίζκοβα εμφανίζεται με εσώρουχα, πριν ντυθεί.
Μέσα από μερικά λόγια που συνόδευαν το βίντεο, η Πολίνα Πορίζκοβα παρότρυνε τους θαυμαστές της να αγαπήσουν το σώμα τους και να μην ονειρεύονται μια αψεγάδιαστη εικόνα, αφού, όπως έγραψε, οι ατέλειες χαρίζουν σε κάθε άνθρωπο τελειότητα και αυθεντικότητα.
«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ''Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια''. Και τότε μπορείτε να δώσετε λίγη άδεια στον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε την ατελή σας πλευρά και να της δώσετε λίγη αγάπη. Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής της.
