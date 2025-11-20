Η Σίσσυ Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε
Στο πνεύμα των εορτών μπήκε η Σίσσυ Χρηστίδου, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της. Η παρουσιάστρια πραγματοποίησε τον στολισμό με τη βοήθεια του στενού της φίλου, κουμπάρου και συνεργάτη της, Παύλου Σταματόπουλου, και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε ένα από στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εκείνη και ο Παύλος Σταματόπουλος ποζάρουν μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ ακολούθησε μια ακόμη εικόνα με τη διακόσμηση που έκαναν.
«Ο παντοτινός βοηθός μας για το χριστουγεννιάτικο δέντρο», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, αναφερόμενη στον φίλο της.
