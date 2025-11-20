H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ταξίδεψε στη Βενετία με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο
H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ταξίδεψε στη Βενετία με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Βενετσιάνικη γαλήνη, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ταξίδεψε στη Βενετία με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο
Γεωργία Κοτζιά
Mία ρομαντική απόδραση στη Βενετία έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας ξέκλεψαν λίγο χρόνο από τις υποχρεώσεις τους για να κάνουν ένα ταξίδι και να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητάς τους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έδωσε μάλιστα, μια γεύση από το πώς πέρασαν στη Βενετία στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τα μέρη που επισκέφτηκε με τον σύζυγό της.

Η παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση και έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2022, μετά από δύο χρόνια σχέσης και απέκτησαν δύο παιδιά.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση με τις φωτογραφίες της από τη Βενετία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έγραψε: «Βενετσιάνικη γαλήνη».

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
