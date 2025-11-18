Ιωάννα Ασημακοπούλου: Φορούσα κηδεμόνα από την πέμπτη Δημοτικού ως το Λύκειο, ήταν μεγάλη φυλακή
Ιωάννα Ασημακοπούλου: Φορούσα κηδεμόνα από την πέμπτη Δημοτικού ως το Λύκειο, ήταν μεγάλη φυλακή
Είχε μια μοναξιά αυτός ο κηδεμόνας, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Στα παιδικά και εφηβικά της χρόνια ανέτρεξε η Ιωάννα Ασημακοπούλου, περιγράφοντας τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη, επειδή ήταν αναγκασμένη να φορά κηδεμόνα καθόλη τη διάρκεια της μέρας. Θυμούμενη όσα βίωσε, η ηθοποιός τα παρομοίασε με φυλακή, υπογραμμίζοντας το αίσθημα μοναξιάς που την κυρίευε.
«Είχε μια μοναξιά αυτός ο κηδεμόνας. Για μένα τότε ήταν μια μεγάλη φυλακή. Μιλάω για το πώς εγώ βίωσα τη συνθήκη τότε. Φορούσα κηδεμόνα από την πέμπτη Δημοτικού μέχρι το Λύκειο. Από τον λαιμό μέχρι τη λεκάνη, που έδενε πίσω με ιμάντες, είπε αρχικά σε podacast του Queen.gr. «Είχα σκολίωση, κύφωση… τα είχα όλα. Έπρεπε να τον φοράω 22 ώρες το 24ωρο», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 39:15
Η ηθοποιός εξήγησε γιατί τη δυσκόλευε αυτή η κατάσταση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βίωσε αποκλεισμούς. Όπως είπε, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε αρκετές σχολικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι εκδρομές.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Ασημακοπούλου σημείωσε: «Δεν μπορούσα να κάτσω άνετα, για να ισιώνει η πλάτη. Εκεί δημιουργήθηκε και η αποσύνδεση για να μην πληγώνομαι, ειδικά όταν δεν μπορούσα να συμμετέχω στις εκδρομές. Ήταν αποκλεισμός. Και ως νέο κορίτσι, δεν μου ήταν εύκολο να φλερτάρω».
Παρά τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και το συναισθηματικό βάρος που επωμίστηκε, η συγκεκριμένη συνθήκη την έκανε παρατηρητική και την ώθησε να περνά πολύ χρόνο με τον εαυτό της. «Ο κηδεμόνας με έμαθε πολλά. Με έμαθε να παρατηρώ, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με έμαθε να αποσυνδέομαι γιατί έπρεπε να κάνω αρκετά παρέα με τον εαυτό μου», τόνισε.
«Είχε μια μοναξιά αυτός ο κηδεμόνας. Για μένα τότε ήταν μια μεγάλη φυλακή. Μιλάω για το πώς εγώ βίωσα τη συνθήκη τότε. Φορούσα κηδεμόνα από την πέμπτη Δημοτικού μέχρι το Λύκειο. Από τον λαιμό μέχρι τη λεκάνη, που έδενε πίσω με ιμάντες, είπε αρχικά σε podacast του Queen.gr. «Είχα σκολίωση, κύφωση… τα είχα όλα. Έπρεπε να τον φοράω 22 ώρες το 24ωρο», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 39:15
Η ηθοποιός εξήγησε γιατί τη δυσκόλευε αυτή η κατάσταση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βίωσε αποκλεισμούς. Όπως είπε, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε αρκετές σχολικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι εκδρομές.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Ασημακοπούλου σημείωσε: «Δεν μπορούσα να κάτσω άνετα, για να ισιώνει η πλάτη. Εκεί δημιουργήθηκε και η αποσύνδεση για να μην πληγώνομαι, ειδικά όταν δεν μπορούσα να συμμετέχω στις εκδρομές. Ήταν αποκλεισμός. Και ως νέο κορίτσι, δεν μου ήταν εύκολο να φλερτάρω».
Παρά τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και το συναισθηματικό βάρος που επωμίστηκε, η συγκεκριμένη συνθήκη την έκανε παρατηρητική και την ώθησε να περνά πολύ χρόνο με τον εαυτό της. «Ο κηδεμόνας με έμαθε πολλά. Με έμαθε να παρατηρώ, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με έμαθε να αποσυνδέομαι γιατί έπρεπε να κάνω αρκετά παρέα με τον εαυτό μου», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα