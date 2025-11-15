Η δημοφιλής τραγουδίστρια της K-pop δεν έχει καμία μνήμη από τη στιγμή της λιποθυμίας της στη σκηνή
Η δημοφιλής τραγουδίστρια της K-pop δεν έχει καμία μνήμη από τη στιγμή της λιποθυμίας της στη σκηνή
Η Hyuana κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ
Καμία μνήμη από τη στιγμή που κατέρρευσε στη σκηνή δεν έχει η δημοφιλής τραγουδίστρια της K-pop, Hyuana σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ.
Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη μέση της εμφάνισής της, όταν ξαφνικά λιποθύμησε και χρειάστηκε βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας για να απομακρυνθεί από τη σκηνή. Λίγο αργότερα αποκάλυψε πως δεν είχε καμία ανάμνηση από το επεισόδιο.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο φεστιβάλ Waterbomb Macau την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Η 33χρονη τραγουδούσε τη μεγάλη της επιτυχία του 2011, «Bubble Pop!», όταν ξαφνικά λιποθύμησε. Παρευρισκόμενοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή, όπου φαίνεται η Hyuana να χάνει την ισορροπία της και να καταρρέει ενώ τραγουδάει, με δύο χορευτές της να τρέχουν αμέσως να τη βοηθήσουν. Το προσωπικό ασφαλείας αναγκάστηκε να τη μεταφέρει εκτός σκηνής.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές της, διαβεβαιώνοντάς τους ότι αναρρώνει. Όπως εγραψε: «Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Ήταν μόνο λίγο καιρό μετά την τελευταία μου εμφάνιση, αλλά ήθελα να σας δείξω τον καλύτερό μου εαυτό». Αποκάλυψε επίσης ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τι συνέβη: «Δεν νομίζω ότι έχω καταφέρει να είμαι επαγγελματίας. Στην πραγματικότητα, δεν θυμάμαι τίποτα ούτε εγώ». Ωστόσο, εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να «δουλέψει σκληρά με συνέπεια».
Δείτε την ανάρτηση
Η τραγουδίστρια, που έχει υπάρξει μέλος των συγκροτημάτων Wonder Girls, 4Minute και Triple H, δήλωσε: «Θα προσπαθήσω να χτίσω την αντοχή μου και να δουλεύω σκληρά με συνέπεια. Θα είναι υπέροχο αν όλα πάνε όπως θέλω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ».
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόνο εβδομάδες αφότου η καλλιτέχνιδα είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές της αναφερόμενη στη «σκληρή δίαιτα» που ακολουθούσε. Σε άλλη ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε ότι έπρεπε «να συνέλθει». Η HyunA άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε να χάσει κι άλλο βάρος. Στη δημοσίευσή της σχετικά με την προσπάθεια απώλειας βάρους, έγραψε: «Είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει το πρώτο ψηφίο από το 5. Έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου». Οι θαυμαστές την προέτρεψαν να προσέχει την υγεία της.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Kim Hyun-ah, αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της. Το 2020 αναγκάστηκε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του τραγουδιού της «Good Girl» και στη συνέχεια του άλμπουμ «I’m Not Cool», αφού είχε λιποθυμικά επεισόδια, που προκαλούνταν από χαμηλή αρτηριακή πίεση. Την προηγούμενη χρονιά, η HyunA είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε κατάθλιψη και διαταραχή πανικού. Τότε, θαυμαστές της έσπευσαν ξανά να εκφράσουν την ανησυχία τους.
Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη μέση της εμφάνισής της, όταν ξαφνικά λιποθύμησε και χρειάστηκε βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας για να απομακρυνθεί από τη σκηνή. Λίγο αργότερα αποκάλυψε πως δεν είχε καμία ανάμνηση από το επεισόδιο.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο φεστιβάλ Waterbomb Macau την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Η 33χρονη τραγουδούσε τη μεγάλη της επιτυχία του 2011, «Bubble Pop!», όταν ξαφνικά λιποθύμησε. Παρευρισκόμενοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή, όπου φαίνεται η Hyuana να χάνει την ισορροπία της και να καταρρέει ενώ τραγουδάει, με δύο χορευτές της να τρέχουν αμέσως να τη βοηθήσουν. Το προσωπικό ασφαλείας αναγκάστηκε να τη μεταφέρει εκτός σκηνής.
STAGE SHOCK: K-pop star Hyuna fainted mid-performance at a music festival, alarming fans already concerned about her recent weight loss.The singer later said she has no memory of the show. pic.twitter.com/eihJGRIEzR— Fox News (@FoxNews) November 14, 2025
Δείτε την ανάρτηση
Η τραγουδίστρια, που έχει υπάρξει μέλος των συγκροτημάτων Wonder Girls, 4Minute και Triple H, δήλωσε: «Θα προσπαθήσω να χτίσω την αντοχή μου και να δουλεύω σκληρά με συνέπεια. Θα είναι υπέροχο αν όλα πάνε όπως θέλω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ».
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόνο εβδομάδες αφότου η καλλιτέχνιδα είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές της αναφερόμενη στη «σκληρή δίαιτα» που ακολουθούσε. Σε άλλη ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε ότι έπρεπε «να συνέλθει». Η HyunA άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε να χάσει κι άλλο βάρος. Στη δημοσίευσή της σχετικά με την προσπάθεια απώλειας βάρους, έγραψε: «Είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει το πρώτο ψηφίο από το 5. Έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου». Οι θαυμαστές την προέτρεψαν να προσέχει την υγεία της.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Kim Hyun-ah, αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της. Το 2020 αναγκάστηκε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του τραγουδιού της «Good Girl» και στη συνέχεια του άλμπουμ «I’m Not Cool», αφού είχε λιποθυμικά επεισόδια, που προκαλούνταν από χαμηλή αρτηριακή πίεση. Την προηγούμενη χρονιά, η HyunA είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε κατάθλιψη και διαταραχή πανικού. Τότε, θαυμαστές της έσπευσαν ξανά να εκφράσουν την ανησυχία τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα