Οι Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της UEFA παίζουν φιλικούς αγώνες πριν το Μουντιάλ στο γήπεδο του Novasports
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2026. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026 ετοιμάζεται να κάνει σέντρα στις 11 Ιουνίου και οι Εθνικές ομάδες της UEFA προετοιμάζονται με φιλικούς αγώνες στο «γήπεδο» του Novasports
Οι φίλοι της «στρογγυλής θεάς» από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίες Εθνικές ομάδες με τα αστέρια τους, λίγο πριν τη σέντρα στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά
Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά φιλικές αναμετρήσεις Κροατία – Βέλγιο (2/6, 19:00), Ολλανδία – Αλγερία (3/6, 21:45), Λουξεμβούργο – Ιταλία (3/6, 21:45), Σλοβενία – Κύπρος (4/6, 19:00), Ισπανία – Ιράκ (4/6, 22:00), Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού (4/6, 22:10), Ουγγαρία – Φινλανδία (5/6, 20:45), Βέλγιο – Τυνησία (6/6, 16:00), Πορτογαλία – Χιλή (6/6, 20:45), Αγγλία – Νέα Ζηλανδία (6/6, 22:00), Λιχτενστάιν-Κύπρος (7/6, 16:00), Δανία – Ουκρανία (7/6, 19:30), Κροατία – Σλοβενία (7/6, 21:45), Γαλλία – Β. Ιρλανδία (8/6, 21:45), Αγγλία – Κόστα Ρίκα (10/6, 22:00), Πορτογαλία – Νιγηρία (10/6, 22:00).
Η Εθνικής Ελλάδας που δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ, ετοιμάζεται εν όψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο UEFA Nations League, και θα δώσει φιλικούς αγώνες κόντρα σε Σουηδία (4/6) και Ιταλία (7/6) που θα μεταδοθούν μόνο σε μαγνητοσκόπηση το ίδιο βράδυ στη 01:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 2 Ιουνίου
19:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Κροατία-Βέλγιο Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
Τετάρτη 3 Ιουνίου
21:45 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ολλανδία-Αλγερία Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Λουξεμβούργο-Ιταλία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
Πέμπτη 4 Ιουνίου
19:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Σλοβενία-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
22:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ισπανία-Ιράκ Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
22:10 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Γαλλία-Ακτή Ελεφαντοστού Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
01:00 (μαγνητοσκόπηση) Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Σουηδία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
Παρασκευή 5 Ιουνίου
Παρασκευή 5 Ιουνίου
15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #157 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
20:45 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ουγγαρία-Φινλανδία Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
Σάββατο 6 Ιουνίου
16:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Βέλγιο-Τυνησία Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
20:45 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Πορτογαλία-Χιλή Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
22:00 La Liga 2 Play Offs – Ημιτελικός 1ος αγώνας: Καστεγιόν-Αλμερία Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
22:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Αγγλία-Νέα Ζηλανδία Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
Κυριακή 7 Ιουνίου
16:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Λιχτενστάιν-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
19:30 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Δανία-Ουκρανία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:45 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Κροατία-Σλοβενία Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
22:00 La Liga 2 Play Offs – Ημιτελικός 1ος αγώνας: Λας Πάλμας-Μάλαγα Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
01:00 (μαγνητοσκόπηση) Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ελλάδα-Ιταλία Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
Δευτέρα 8 Ιουνίου
22:10 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Γαλλία- Β.Ιρλανδία Novasports Start
Τρίτη 9 Ιουνίου
22:00 La Liga 2 Play Offs – Ημιτελικός Επαναληπτικός αγώνας: Αλμερία-Καστεγιόν Novasports1
Τετάρτη 10 Ιουνίου
22:00 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Αγγλία-Κόστα Ρίκα Novasports Start
22:00 La Liga 2 Play Offs – Ημιτελικός Επαναληπτικός αγώνας: Μάλαγα-Λας Πάλμας Novasports1
22:45 Διεθνής φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Πορτογαλία-Νιγηρία Novasports Prime
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
