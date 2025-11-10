Δημοφιλής τραγουδίστρια της K-pop κατέρρευσε επάνω στη σκηνή - Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που μια δημοφιλής τραγουδίστρια της K-





pop καταρρέει επάνω στη σκηνή την ώρα που ερμηνεύει μια επιτυχία της, σε φεστιβάλ στο Μακάο





Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Hyuna χάνει ξαφνικά τις αισθήσεις της και καταρρέει ενώ χορευτές που την πλαισιώνουν σπεύδουν να την στηρίξουν, πριν ένας άνθρωπος της ασφάλειάς της την πάρει αγκαλιά και την απομακρύνει από τη σκηνή. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των θαυμαστών της τραγουδίστριας, την οποία και εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανησυχία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, υπήρξε προβληματισμός για την υγεία της, καθώς η ίδια είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι έχασε σε έναν μήνα δέκα κιλά, μετά από φήμες για αύξηση βάρους και πιθανή εγκυμοσύνη.



Το περιστατικό συνέβη χθες, ενώ λίγες ημέρες πριν η ποπ σταρ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram με τα 16,1 εκατομμύρια των ακολούθων της, όπου έδειξε τη ζυγαριά της να δείχνει 49 κιλά και παραδέχτηκε την πρόκληση της «αλλαγής του πρώτου ψηφίου» του βάρους της.





Σημειώνεται ότι η

Hyuna

είχε διαγνωστεί to 2020 με

μια πάθηση που προκαλεί απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, η οποία μπορεί να προκληθεί από άγχος, κόπωση ή ακραίες δίαιτες.

Ιατροί υποστηρίζουν ότι μια τέτοια γρήγορη απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανισορροπίες, οι οποίες μπορεί να συνέβαλαν στην κρίση λιποθυμίας της.





Αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε μερικές ώρες για να συνέλθει από τη δημόσια κατάρρευσή της, η Hyuana ζήτησε «συγγνώμη» από τους θαυμαστές της στο Instagram. Υποσχέθηκε επίσης να «αναπτύξει περισσότερη αντοχή και να εργαστεί σκληρά και με συνέπεια».



