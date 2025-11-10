Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Δημοφιλής τραγουδίστρια της K-pop κατέρρευσε επάνω στη σκηνή - Δείτε βίντεο
H Hyuana είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξη ότι έχασε 10 κιλά σε έναν μήνα
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που μια δημοφιλής τραγουδίστρια της K-pop καταρρέει επάνω στη σκηνή την ώρα που ερμηνεύει μια επιτυχία της, σε φεστιβάλ στο Μακάο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για την 33χρονη τραγουδίστρια Hyuna που όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό πέφτει ξαφνικά στη σκηνή καθώς τραγουδά την επιτυχία της Bubble Pop στο μουσικό φεστιβάλ Waterbomb 2025.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Hyuna χάνει ξαφνικά τις αισθήσεις της και καταρρέει ενώ χορευτές που την πλαισιώνουν σπεύδουν να την στηρίξουν, πριν ένας άνθρωπος της ασφάλειάς της την πάρει αγκαλιά και την απομακρύνει από τη σκηνή. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των θαυμαστών της τραγουδίστριας, την οποία και εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανησυχία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, υπήρξε προβληματισμός για την υγεία της, καθώς η ίδια είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι έχασε σε έναν μήνα δέκα κιλά, μετά από φήμες για αύξηση βάρους και πιθανή εγκυμοσύνη.
Σημειώνεται ότι η Hyuna είχε διαγνωστεί to 2020 με μια πάθηση που προκαλεί απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, η οποία μπορεί να προκληθεί από άγχος, κόπωση ή ακραίες δίαιτες. Ιατροί υποστηρίζουν ότι μια τέτοια γρήγορη απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανισορροπίες, οι οποίες μπορεί να συνέβαλαν στην κρίση λιποθυμίας της.
Αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε μερικές ώρες για να συνέλθει από τη δημόσια κατάρρευσή της, η Hyuana ζήτησε «συγγνώμη» από τους θαυμαστές της στο Instagram. Υποσχέθηκε επίσης να «αναπτύξει περισσότερη αντοχή και να εργαστεί σκληρά και με συνέπεια».
