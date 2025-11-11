Ο Τιμοτέ Σαλαμέ παράτησε την Κάιλι Τζένερ; - Πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού μιλούν για μεγάλη κρίση στη σχέση τους
Ο 29χρονος σταρ του «Dune» απουσίαζε από τα 70ά γενέθλια της μητέρας της, ενώ σε δηλώσεις του αποφεύγει να μιλάει για την τηλεπερσόνα

Οι φήμες για οριστικό χωρισμό τουΤιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ φουντώνουν, καθώς ο ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ στο Μπέβερλι Χιλς, όπου παρευρέθηκαν δεκάδες διάσημοι, από την Μπιγιονσέ και τον Τζέι Ζι, μέχρι τον Χάρι και τη Μέγκαν. Η Κάιλι, με εντυπωσιακή λευκή τουαλέτα, πόζαρε μόνη της, χωρίς τον σύντροφό της στο πλευρό της.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού που επικαλείται η Daily Mail, ο 29χρονος σταρ του Χόλιγουντ «χώρισε την Κάιλι», αν και δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι περνά κρίση. «Αυτό έχει ξανασυμβεί, αλλά εκείνη πάντα τον έπειθε να τα ξαναβρούν. Είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και ίσως προσπαθήσει ξανά», ανέφερε ένα άλλο πρόσωπο που γνωρίζει και τους δύο. Άλλη πηγή πρόσθεσε πως «υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν έχουν τελειώσει οριστικά εκείνος δουλεύει συνεχώς, κι εκείνη νιώθει πως πρέπει να τον κυνηγά».

Η απόσταση φαίνεται να επιβαρύνει τη σχέση τους, ενώ η πρόσφατη συνέντευξη του Σαλαμέ στη Vogue θεωρήθηκε από πολλούς «έμμεσο χτύπημα» προς την Κάιλι. Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση τους, εκείνος απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να πω», αποφεύγοντας κάθε αναφορά στη ζωή του με τη νεαρή επιχειρηματία.

Η Τζένερ και ο Σαλαμέ γνωρίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023, και η σχέση τους, είχε προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι θαυμαστές του ηθοποιού, και ειδικά η ομάδα «Club Chalamet», ουδέποτε είδαν με καλό μάτι τη σχέση, φτάνοντας μάλιστα να παροτρύνουν το κοινό «να κάνει την Κάιλι να νιώσει ανεπιθύμητη» σε δημόσιες εμφανίσεις.

Φωτογραφία άρθρου: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

