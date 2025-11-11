Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Θανάσης Κουρλαμπάς: Βίωσα cancel κι είναι πικρό συναίσθημα, εγώ στη δουλειά μου δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι
Θανάσης Κουρλαμπάς: Βίωσα cancel κι είναι πικρό συναίσθημα, εγώ στη δουλειά μου δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι
Το μεγαλύτερο ποσοστό στη δουλειά μας είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι που ιδρώνουν και αγαπάνε αυτό που κάνουν, πρόσθεσε
Για τις δυσκολίες που έχει βιώσει στην πορεία του μίλησε ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ενώ αναφέρθηκε και στο φαινόμενο του «cancel» που, όπως αποκάλυψε, έχει αγγίξει και τον ίδιο. Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε πως πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ωστόσο κατάφερε να τη μετατρέψει σε πολύτιμο μάθημα ζωής.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός εξήγησε πως ανεξαρτήτως αδικίας, το συναίσθημα του «cancel» είναι πικρό. «Έχω βιώσει κι εγώ το cancel. Είναι μια περίοδος που την έχω αφήσει να φύγει από εμένα, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Βίωσα cancel. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου και να δεις μέχρι που έκανες εσύ είτε κάποια λάθη, είτε παραβλέψεις, είτε παραλείψεις, είτε δεν εκτίμησες σωστά κάποια πράγματα. Αλλά όταν βιώνεις cancel, βιώνεις μια αδικία, στην οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείς να αντιδράσεις, είτε ως επιλογή είτε ως αδυναμία, είναι πάρα πολύ πικρό το συναίσθημα. Όμως, είναι και πολύ μεγάλο μάθημα», είπε.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αν τα καταφέρεις να το τακτοποιήσεις μέσα σου και να του προσδώσεις όσο γίνεται πιο θετικό πρόσημο για σένα, βγαίνεις πιο δυνατός και ξέρεις να αντιμετωπίσεις πολύ πιο εύκολα παρόμοια περιστατικά».
Ο Θανάσης Κουρλαμπάς αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στον χώρο του θεάτρου μετά το ξέσπασμα του #MeToo, τονίζοντας πως οι περισσότεροι άνθρωποι του χώρου παραμένουν έντιμοι και αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. «Το μεγαλύτερο ποσοστό στη δουλειά μας είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι που ιδρώνουν, που αγαπάνε αυτό που κάνουν, μορφωμένοι, με επίπεδο. Σαφώς και ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, τις δύσκολες στιγμές του. Υπάρχει αλαζονεία, υπάρχει ναρκισσισμός, και πού δεν υπάρχει; Εγώ στη δουλειά μου δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι», τόνισε.
