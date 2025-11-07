Η Μπλέικ Λάιβλι ζητά αποζημίωση από τον Τζάστιν Μπαλντόνι - Ισχυρίζεται ότι έχασε 161 εκατ. δολάρια λόγω της δικαστικής τους διαμάχης
Το αστρονομικό ποσό των 161 εκατ. δολαρίων υποστηρίζει πως έχασε η Μπλέικ Λάιβλι, εξαιτίας της εκστρατείας δυσφήμισης που, όπως ισχυρίζεται, εξαπολύθηκε εναντίον της από τον Τζάστιν Μπαλντόνι την περίοδο της κυκλοφορίας της ταινίας «It Ends With Us».
Σύμφωνα με το Variety, οι δικηγόροι της ηθοποιού υποστηρίζουν ότι υπέστη τεράστιες οικονομικές απώλειες λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε στη φήμη της. Οι ζημιές, όπως καταγράφονται, περιλαμβάνουν 56,2 εκατ. δολάρια από χαμένα κέρδη και μελλοντικά έσοδα που σχετίζονται με την υποκριτική, την παραγωγή, δημόσιες εμφανίσεις και διαφημιστικά συμβόλαια, 49 εκατ. δολάρια από απώλειες της σειράς περιποίησης μαλλιών Blake Brown, και 22 εκατ. δολάρια από τη ζημιά στις επιχειρήσεις της με τα ροφήματα Betty Buzz / Betty Booze.
Επιπλέον, η νομική της ομάδα εκτιμά ότι υπέστη τουλάχιστον 34 εκατ. δολάρια σε «ηθική βλάβη» και φθορά φήμης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι δικηγόροι της ζητούν αποζημίωση που να ανέρχεται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των εκτιμώμενων ζημιών. Τα οικονομικά στοιχεία κατατέθηκαν τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της αγωγής που είχε υποβάλει η Μπλέικ Λάιβλι στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η σταρ του Gossip Girl βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δικαστικής διαμάχης με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό, Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.
Παράλληλα, η Μπλέικ Λάιβλι έχει κινηθεί νομικά και κατά της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Τζάστιν Μπαλντόνι, υποστηρίζοντας ότι οργάνωσαν συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της μετά τις καταγγελίες της. Η μήνυσή της εναντίον του ειδικού PR Τζεντ Γουάλας απορρίφθηκε τον Ιούλιο.
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι, από την πλευρά του, ανταπάντησε με αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση. Ωστόσο, η αγωγή απορρίφθηκε από τον δικαστή Λούις Λίμαν τον Ιούνιο.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής Lewis Liman του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που επιβλέπει την υπόθεση, εξέδωσε τελική απόφαση αναφέροντας ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι και οι συν-ενάγοντες είχαν αρνηθεί να υποβάλουν τροποποιημένη καταγγελία στην αντί-αγωγή τους ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντία και εκβιασμό εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς.
Ο Liman σημείωσε ότι είχε επικοινωνήσει και με τις δύο πλευρές στα μέσα Οκτωβρίου προειδοποιώντας ότι θα εξέδιδε τελική απόφαση για την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ενώ η Μπλέικ Λάιβλι ήταν η μόνη που ανταποκρίθηκε. Η ηθοποιός ζήτησε να παραμείνει ενεργή η αίτησή της για τα νομικά έξοδα, αίτημα που εγκρίθηκε από τον δικαστή.
Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι δήλωσε ότι ο σκηνοθέτης και η ομάδα του Wayfarer Studios επέλεξαν σκόπιμα να μην υποβάλουν τροποποιημένη καταγγελία. «Δεν υπήρξε καθυστέρηση ή παράλειψη προθεσμιών», τόνισε ο δικηγόρος του στην PageSix και πρόσθεσε: «Οι πελάτες μας επέλεξαν να μην τροποποιήσουν την καταγγελία ώστε να διατηρήσουν τα δικαιώματα έφεσης».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
#BlakeLively says she’s suffered $161 million in damages from an alleged smear campaign tied to the release of “It Ends With Us.”— Variety (@Variety) November 7, 2025
- $56.2M in lost acting, producing, and endorsement income
- $49M from her beauty brand Blake Brown
- $22M from her beverage company Betty… pic.twitter.com/6o4WkVKtXS
