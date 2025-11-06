Η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με το Βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο
Η Έλεν Μίρεν θα αναγνωριστεί για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο με το διάσημο Βραβείο Cecil B. DeMille, στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος «Golden Eve», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών (11 Ιανουαρίου).
Το Βραβείο Cecil B. DeMille, που απονέμεται από το 1952 σε εμβληματικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, έχει τιμήσει θρυλικά ονόματα όπως οι Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η Έλεν Μίρεν εντάσσεται πλέον σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική της καριέρα και την αφοσίωσή της στην τέχνη.
«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης και η καριέρα της είναι πραγματικά εξαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Χέλεν Χένε. «Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών. Είναι βαθιά τιμή να της απονείμουμε το Βραβείο Cecil B. DeMille».
Η Μίρεν ανήκει στη μικρή ομάδα ηθοποιών που έχουν κατακτήσει τα τρία σημαντικότερα βραβεία της υποκριτικής: Όσκαρ, Emmy και Tony. Το 2003 τιμήθηκε με τον τίτλο Dame του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στις τέχνες.
Το «Golden Eve» θα αποτελέσει το κύριο αφιέρωμα της βραδιάς, τιμώντας παράλληλα και τον νικητή του Βραβείου Carol Burnett, που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από το CBS και θα είναι διαθέσιμη και μέσω streaming στην πλατφόρμα Paramount+. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικά μηνύματα από συνεργάτες και φίλους, και ειδικά επιμελημένα αφιερώματα που θα προσφέρουν στους θεατές μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, με παρουσιάστρια τη Νίκι Γκλέιζερ, αναμένεται να είναι από τις πρώτες μεγάλες απονομές της σεζόν του 2026.
Her presence is magnetic, her craft unmatched, her impact everlasting. We are thrilled to announce Dame Helen Mirren as this year’s #GoldenGlobes Cecil B. DeMille Award recipient 👑— Golden Globes (@goldenglobes) November 5, 2025
Celebrate her continued legacy with us on 'Golden Eve' — Thursday, January 8, 2026 on @CBS and… pic.twitter.com/e5SfYTTdUU
