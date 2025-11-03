Μιχάλης Αεράκης για το διπλό φονικό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός πολύ φοβάμαι ότι θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα
Μιχάλης Αεράκης για το διπλό φονικό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός πολύ φοβάμαι ότι θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα
Οι βεντέτες για εμένα είναι γνώριμες, τις ζω από μικρό παιδί στα Ανώγεια, αυτό είναι το κακό πρόσωπο της Κρήτης, τόνισε ο ηθοποιός
Την ανησυχία του ότι η βεντέτα στα Βορίζιαενδέχεται να συνεχιστεί μετά το διπλό φονικό, εξέφρασε ο Μιχάλης Αεράκης, υπογραμμίζοντας πως, αν δεν υπάρξει σασμός, «υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένα δεύτερο κύμα».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο διπλό φονικό που σημειώθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια του δήμου Φαιστού στην Κρήτη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το αιματηρό περιστατικό. Το γεγονός, που φαίνεται να αποτελεί συνέχεια μιας μακροχρόνιας βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι —ένας 39χρονος και μία 56χρονη— ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Αεράκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχολίασε αρχικά: «Αυτά τα περιστατικά μόνο βαθιά λύπη μου προξενούν. Η αντίδραση κατά την άποψή μου της αστυνομίας σε τέτοια μέρη που είναι μπαρουτοκαπνισμένα, έπρεπε να ήταν άμεση, τώρα είναι αργά. Το γεγονός αυτό δεν θα ξεχαστεί, θα υπάρχει. Αν δεν γίνει σασμός πολύ φοβάμαι, ότι όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, ότι θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα, το οποίο πραγματικά δεν το εύχομαι» και απηύθυνε έκκληση στις δύο οικογένειες να δείξουν ψυχραιμία και σύνεση: «Πριν το μετανιώσουν ας σκεφτούν τα παιδιά, τα εγγόνια, τις οικογένειές τους».
Στη συνέχεια, τόνισε φανερά απογοητευμένος για αντίστοιχα περιστατικά που έχουν σημειωθεί στον τόπο καταγωγής του: «Οι βεντέτες για μένα είναι γνώριμες, τις ζω από μικρό παιδί στα Ανώγεια. Αυτό τώρα είναι το κακό πρόσωπο της Κρήτης. Είναι αυτό που κατατρέχει τον τόπο μου, το νησί μου, την Κρήτη μου. Είχα ρωτήσει πριν από κάποια χρόνια ένα φίλο μου τι πάει να πει αντρεία. Μου είπε, αντρεία δεν είναι ούτε οι κούπες, ούτε τα πιστόλια, αλλά όταν κάνεις ένα λάθος, να το παραδεχτεί και να ζητήσεις συγνώμη από τον άνθρωπο που έβλαψες. Εγώ αυτή την Κρήτη ξέρω».
