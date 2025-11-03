Ένταση ανάμεσα στη Σίντνεϊ Σουίνι και τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο: Άφησέ με ήσυχη, του φώναζε
Το πρώην ζευγάρι, που ήταν μαζί από το 2018 αποφάσισε πριν από μερικούς μήνες να ακυρώσει τον προγραμματισμένο γάμο του
Μια έντονη λογομαχία σημειώθηκε ανάμεσα στη Σίντνεϊ Σουίνι και τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έξω από το σπίτι της ηθοποιού, όταν ακούστηκε να του φωνάζει «άφησέ με ήσυχη».
Συγκεκριμένα, η Σουίνι δείπνησε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου με φίλους της στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια συνάντησε τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν κοντά στο σπίτι της, ξαφνικά η ηθοποιός ακούστηκε να λέει με έντονο ύφος και εμφανώς αναστατωμένη στον πρώην αρραβωνιαστικό της: «Δεν σε πιστεύω. Σε παρακαλώ, φύγε, άφησέ με ήσυχη».
Η βραδιά ξεκίνησε ήρεμα για τη Σουίνι, η οποία επισκέφτηκε εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα. Μαζί με την παρέα της παρακολούθησε τον έβδομο τελικό του World Series. Μετά το δείπνο, επιβιβάστηκε σε ένα SUV, ωστόσο η διαδρομή κράτησε μόνο λίγα λεπτά. Το όχημα σταμάτησε και η Σίντνεϊ Σουίνι εθεάθη να μπαίνει σε άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο Τζόναθαν Νταβίνο. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς το σπίτι της.
Οι φωτογράφοι που την εντόπισαν την είδαν να σκύβει μέσα στο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να αποφύγει τα φλας και να μη απαθανατιστεί μαζί του.
Τον περασμένο Απρίλιο, έγινε γνωστό ότι η Σίντνεϊ Σουίνι και ο επιχειρηματίας Τζόναθαν Νταβίνο αποφάσισαν να ακυρώσουν τον προγραμματισμένο γάμο τους, έπειτα από δυσκολίες που είχαν προκύψει στη σχέση τους. Το πρώην αρραβωνιασμένο ζευγάρι, που ήταν μαζί από το 2018, περνούσε εδώ και καιρό μια περίοδο έντασης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «People», η ηθοποιός πήρε την απόφαση να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους από τον Νταβίνο, καθώς η ιδέα του γάμου την πίεζε, ενώ ήθελε να επικεντρωθεί στην καριέρα της. Πηγή από το στενό περιβάλλον τους ανέφερε ότι «η σχέση τους ήταν ταραγμένη για μεγάλο διάστημα».
Οι ίδιες πληροφορίες προσθέτουν πως η Σουίνι έχει πλέον στραφεί ολοκληρωτικά στην επαγγελματική της πορεία: «Είναι ακριβώς εκεί που θέλει να βρίσκεται. Οι περισσότεροι θα ένιωθαν εξαντλημένοι με το πρόγραμμά της, αλλά όχι η Σίντνεϊ. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα αφοσιωμένη στη δουλειά της και ενθουσιασμένη για όλα της τα σχέδια».
Παρότι πρόσφατα η ηθοποιός έχει έρθει κοντά με τον επιχειρηματία, Σκούτερ Μπράουν, παραμένει ασαφές ποια είναι η σχέση τους.
Sydney Sweeney confronts ex-fiancé Jonathan Davino in tense, late-night exchange: ‘Leave me alone!’ https://t.co/xDH3UgptWM pic.twitter.com/AmPjAwthyv— Page Six (@PageSix) November 2, 2025
Η διάλυση του αρραβώνα τους
