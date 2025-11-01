Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Άλεκ Μπάλντουιν: Αγωγή σε βάρος του ηθοποιού για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα του «Rust»
Ο προμηθευτής των όπλων της παραγωγής υποστηρίζει ότι ο 66χρονος ηθοποιός τον χρησιμοποίησε ως αποδιοπομπαίο τράγο
Η δικαστική περιπέτεια του Άλεκ Μπάλντουιν για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς από πυροβολισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» συνεχίζεται, καθώς ο προμηθευτής των όπλων της παραγωγής στράφηκε νομικά εναντίον του.
Η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς έχασε τη ζωή της στις 21 Οκτωβρίου 2021, όταν το όπλο που κρατούσε ο Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του γουέστερν. Ο 66χρονος ηθοποιός κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.
Ο Σεθ Κένι, ιδιοκτήτης της PDQ Arm & Prop, κατέθεσε αγωγή στις 22 Οκτωβρίου κατά του Μπάλντουιν και του συζύγου της διευθύντριας φωτογραφίας, Μάθιου Χάτσινς, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail.
Στην αγωγή του κατονομάζονται επίσης ως εναγόμενοι η εταιρεία παραγωγής πίσω από το «Rust», καθώς και η οπλοτεχνίτης της ταινίας, Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, η οποία καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε 18 μήνες φυλάκιση, καθώς και τους παραγωγούς και άλλα μέλη του συνεργείου.
Στο δικόγραφο, ο Κένι ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός, ο Χάτσινς και άλλοι τον χρησιμοποίησαν ως «αποδιοπομπαίο τράγο» και κατέστρεψαν τη φήμη του μετά τον θάνατο της 42χρονης γυναίκας. Σε συνέντευξη στο Variety, ο Κένι είπε ότι το περιστατικό αποδείχτηκε καταστροφικό για την καριέρα του. «Δεν είναι θέμα να σώσω το γόητρό μου. Δεν έχει μείνει τίποτα να χάσω. Όλο αυτό ήταν χάλια και έχω γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος», δήλωσε.
Στην αγωγή του ισχυρίστηκε επίσης ότι τα κινηματογραφικά στούντιο σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί του μετά το περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας «Rust». Στο δικόγραφο, ο Κένι επιτίθεται στους «αδίστακτους ανθρώπους της βιομηχανίας του Χόλιγουντ και στα media», κατηγορώντας τους ότι του προκάλεσαν «σημαντική απώλεια εισοδημάτων».
