Αμήχανο ραντεβού στο First Dates: «Στα πρώτα δύο λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη, τι να σου πω εγώ τώρα, με μπλοκάκι;»
Πολύ βαριά μαγκιά ρε παιδί μου και στο τέλος ο λογαριασμός μοιράστηκε, σχολίασε η Leyla για τον Κώστα
Ένα αμήχανο ραντεβού παρουσιάστηκε στο επεισόδιο του First Dates την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου με πρωταγωνιστές τον «παλιάς σχολής» Κώστα και την «ανεξάρτητη» Leyla. Αν και είχαν ως κοινό σημείο την αγάπη τους για τη μουσική για τα μπουζούκια, με τη Leyla να είναι τραγουδίστρια, τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν καλά ανάμεσά τους.
Ο Κώστας είπε αρχικά στην κάμερα: «Και η Ρίτα Σακελλαρίου στα νιάτα της τραγουδίστρια ήτανε, αλλά δεν θα την έβλεπα ερωτικά. Δεν είχε δαχτυλίδι μέση τώρα. Είναι κάτι το οποίο θέλω». Από την πλευρά της, η Leyla σχολίασε: «Μου άρεσε μακριά αυτό που είδα. Δυστυχώς, όταν πήγα από κοντά ήταν μέχρι να μιλήσει».
Όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο τραπέζι, η ατάκα της Leyla ότι είναι πολύ ανεξάρτητη προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα. «Δηλαδή, ήρθε τώρα, στα πρώτα δύο τρία λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη. Τι να σου πω εγώ τώρα; Τι ανεξάρτητη; Τι είναι αυτό; Με μπλοκάκι;», είπε.
Στη συνέχεια, το γεγονός ότι ο Κώστας δέχτηκε να πληρώσουν διά δύο τον λογαριασμό δεν έκανε καλή εντύπωση στη Leyla. «Πολύ βαριά μαγκιά ρε παιδί μου και στο τέλος ο λογαριασμός μοιράστηκε. Φάνηκε εκεί ότι κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε με εκείνον να της απαντά: «Άμα μου κάνει κλικ δεν πάει εξ ημισείας».
