Ξανθή Τζερεφού: Για να πάρω βάρος για το GNTM έκανα διατροφή, ήμουν 47 κιλά
Υπήρχαν σχεδιαστές που με ρωτούσαν «τι έκανες και πάχυνες;», θεώρησαν ότι ήταν τραγικό αυτό που έκανα, πρόσθεσε
Η Ξανθή Τζερεφού, γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στο Greece’s Next Top Model, μίλησε για τη ζωή της μετά το ριάλιτι, τις αλλαγές στο σώμα της και τη νέα της επαγγελματική πορεία. Μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε μάλιστα, πως επίτηδες πήρε κιλά για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και να ξεχωρίσει μέσα σε αυτόν.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day, το plus size μοντέλο, εμφανώς ανανεωμένο και έχοντας χάσει αρκετά κιλά, εξήγησε πώς οδηγήθηκε στην απόφαση να συμμετάσχει στο GNTM, αλλά και πώς βίωσε την πορεία της εκεί. «Είμαι περήφανη για τις δουλειές που έκανα αλλά και για το GNTM. Έγινα πιο γνωστή. Δεν μετανιώνω για τη συμμετοχή μου. Δεν το είδα ποτέ ως ριάλιτι, αλλά ως δουλειά», είπε αρχικά η Ξανθή Τζερεφού, αποκαλύπτοντας πως δέχτηκε επικρίσεις από ανθρώπους της μόδας για την αλλαγή στο σώμα της.
«Υπήρχαν σχεδιαστές που μου έστειλαν μήνυμα και με ρωτούσαν "τι έκανες και πάχυνες;". Είχαν πάθει σοκ. Θεώρησαν ότι ήταν τραγικό αυτό που έκανα, όμως εγώ το είδα ως επένδυση, για τα κορίτσια, για την αυτοπεποίθηση, για το μήνυμα που ήθελα να περάσω», σημείωσε.
Η ίδια εξήγησε πως η απόφασή της να πάρει βάρος δεν ήταν τυχαία. «Για να πάρω τα κιλά έκανα διατροφή. Η ιδέα για να πάρω τα κιλά μου ήρθε σε ένα show. Ήμουν 47 κιλά και σε ένα show πέρασε δίπλα μου μια plus size γυναίκα. Θεώρησα ότι αν αποκτούσα λίγα κιλά παραπάνω, θα αποκτούσα και αυτοπεποίθηση, και ναι, είχε αποτέλεσμα. Μέσα στο παιχνίδι ήμουν στα καλύτερά μου. Πρέπει να νιώθεις καλά με το σώμα σου κι εγώ όταν ήμουν πολύ αδύνατη, δεν ένιωθα», εξήγησε.
Μέσα σε επτά χρόνια, όπως αποκάλυψε, έχει χάσει πλέον αρκετά κιλά, διατηρώντας όμως μια ισορροπημένη σχέση με το σώμα της και την εικόνα της. Το μοντέλο μίλησε και για ένα σοβαρό ζήτημα υγείας που αντιμετωπίζει. «Έχω διαβήτη τύπου 1. Είναι αυτοάνοσο και έχω αισθητήρα γλυκόζης στο μπράτσο μου. Στις σχολικές εκδρομές, αν δεν ερχόταν η μαμά μου, δεν με έπαιρναν μαζί. Ξυπνάω μέσα στον ύπνο μου όταν με πιάνουν τα συμπτώματα», είπε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της. Όπως ανέφερε, πέρασε στη Δραματική Σχολή και πλέον ασχολείται με την υποκριτική, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.
