Ζαφείρης Μελάς για τη χυδαία μαντινάδα θαμώνα στην Ιούλια Καλλιμάνη: Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί

πρόσφατο περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη και τη χυδαία μαντινάδα που της απηύθυνε θαμώνας στο πρόγραμμά της, σχολίασε ο Ζαφείρης Μελάς

« Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη την ώρα το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλά και να είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει. Δεν νομίζω ότι η Ιουλία έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Πριν χρόνια κάποιος έβρισε την οικογένειά μου και του κοπάνησα το μικρόφωνο στο κεφάλι » είπε ο Ζαφείρης Μελάς.



Το περιστατικό συνέβη ενώ η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε στη σκηνή, όταν θαμώνας φώναξε μια ακατάλληλη μαντινάδα, λέγοντας: «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο».Η τραγουδίστρια αντέδρασε άμεσα και έντονα: «Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», φώναξε από τη σκηνή. Παρά την ένταση, η Ιουλία Καλλιμάνη συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.

