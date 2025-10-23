Ζαφείρης Μελάς για τη χυδαία μαντινάδα θαμώνα στην Ιούλια Καλλιμάνη: Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί
Ζαφείρης Μελάς για τη χυδαία μαντινάδα θαμώνα στην Ιούλια Καλλιμάνη: Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί
Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, εκείνη την ώρα το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι, δήλωσε ο τραγουδιστής για το περιστατικό με τη συνάδελφό του
Το πρόσφατο περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη και τη χυδαία μαντινάδα που της απηύθυνε θαμώνας στο πρόγραμμά της, σχολίασε ο Ζαφείρης Μελάς, δηλώνοντας ότι η τραγουδίστρια θα έπρεπε να «κάνει τη χαζούλα», αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στην κατάσταση.
Το περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη, όταν ένας θαμώνας πήρε το μικρόφωνο και της απηύθυνε μια σεξιστική και χυδαία μαντινάδα, προκάλεσε την αντίδρασή της.
Ο Ζαφείρης Μελάς μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, ενώ σχολίασε ότι η συνάδελφός του δεν χρειαζόταν να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, αποφεύγοντας την περαιτέρω ένταση.
«Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη την ώρα το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλά και να είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει. Δεν νομίζω ότι η Ιουλία έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Πριν χρόνια κάποιος έβρισε την οικογένειά μου και του κοπάνησα το μικρόφωνο στο κεφάλι» είπε ο Ζαφείρης Μελάς.
Το περιστατικό συνέβη ενώ η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε στη σκηνή, όταν θαμώνας φώναξε μια ακατάλληλη μαντινάδα, λέγοντας: «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο».
Η τραγουδίστρια αντέδρασε άμεσα και έντονα: «Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», φώναξε από τη σκηνή. Παρά την ένταση, η Ιουλία Καλλιμάνη συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.
Το περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα
