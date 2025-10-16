Κακοσαίος για το περιστατικό με την Καλλιμάνη και τη χυδαία μαντινάδα: Ξέφυγε ο θαμώνας, καλά του απάντησε η Ιουλία
Πρόσφατα, ένας άντρας πήρε το μικρόφωνο και είπε μια σεξιστική μαντινάδα κατά της τραγουδίστριας
Tο πρόσφατο περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη σε εμφάνισή της, όταν ένας θαμώνας πήρε το μικρόφωνο και της απηύθυνε μια σεξιστική μαντινάδα σχολίασε ο Γιώργος Κακοσαίος, υπερασπιζόμενος τη συνάδελφό του για τον τρόπο που αντέδρασε.
Η τραγουδίστρια συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο στο κοινό για μαντινάδες, αντέδρασε όμως έντονα όταν ακούστηκε δημόσια χυδαία φρασεολογία από έναν άντρα, απαντώντας λεκτικά και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τον χώρο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής είπε για το συμβάν: «Νομίζω ξέφυγε αυτός ο θαμώνας και η Ιουλία απάντησε με τον δικό της τρόπο, καλά απάντησε. Δεν μου έχει τύχει κάτι αντίστοιχο. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, ο καθένας απαντάει όπως θέλει».
Το περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα
Πριν από λίγες ημέρες, τον εκνευρισμό της Ιουλίας Καλλιμάνη προκάλεσε μια χυδαία μαντινάδα που της απηύθυνε θαμώνας την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή.
Συγκεκριμένα, ο άντρας της είπε: «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», γεγονός που προκάλεσε την άμεση και θυμωμένη απάντησή της.
«Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», φώναξε από τη σκηνή η Ιουλία Καλλιμάνη. Παρά το περιστατικό, η ερμηνεύτρια συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.
