Ρία Ελληνίδου: Ακούστηκε φήμη πως πλήρωσα κάποια γυναίκα να παραστήσει τη γιαγιά μου για να δείξω ότι είμαι Ελληνίδα
Δείτε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις της
Για τη λανθασμένη αντίληψη που κυκλοφορεί για την ίδια και τη.. γιαγιά της μίλησε η Ρία Ελληνίδου. Όπως είπε, φήμες τη θέλουν να έχει πληρώσει μια γυναίκα για να παριστάνει τη γιαγιά της και να δείχνει ότι είναι Ελληνίδα. Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και αφηγήθηκε ένα περιστατικό και την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί.
«Όταν έκανα την απονομή του δίσκου με την Panik, φέτος το καλοκαίρι… Κάνουμε την απονομή του δίσκου και έρχεται η γιαγιά μου από το Λιτόχωρο να δει την απονομή. Πρώτη φορά που ήρθε στην Αθήνα. Έβαλε τα καλά της, ήρθε κυρία, τη βάψανε τα παιδιά, την έκαναν κούκλα. Βλέπει την απονομή και στο τελείωμα έχει ξεχυθεί σε όλο τον κόσμο και κάνει δημόσιες σχέσεις», είπε, περιγράφοντας την περηφάνια και τη χαρά της για την παρουσία της γιαγιάς της.
Δείτε το βίντεο
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, η συγκινητική στιγμή επισκιάστηκε από μια εντελώς παράλογη φήμη που κυκλοφόρησε λίγες μέρες αργότερα. «Και μετά από λίγες ημέρες άκουσα κάτι φήμες ότι αυτή δεν ήταν η αληθινή γιαγιά μου και την πληρώσαμε, είναι ηθοποιός, για να κάνει τη γιαγιά μου για να δείξω ότι είμαι Ελληνίδα», είπε.
Δείτε το βίντεο
