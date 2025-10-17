Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα, θα μιλήσω σε λίγο καιρό για αυτό»
Πάντα με τη βοήθεια της επιστήμης αλλά και ταυτόχρονα με την πίστη μου στον Θεό, πρόσθεσε
Τις σκέψεις της σχετικά με την πίστη της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου και εξήγησε τη σημασία της στην καθημερινότητά της. Η παρουσιάστρια, που κατά καιρούς έχει μιλήσει ανοιχτά για την πίστη της στον Θεό, αναφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στη δύναμη που της έδωσε η θρησκεία, κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας που βίωσε η μητέρα της, αλλά και σε ένα προσωπικό θαύμα που αναφέρει ότι έζησε και το οποίο σκοπεύει να αποκαλύψει σύντομα.
Όπως περιέγραψε η ίδια στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα: «Παιδιά τι να σας πω. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι που πέρασα και τη διαδικασία με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, την έσωσε κυριολεκτικά. Η μητέρα μου ήταν να φύγει από τη ζωή με τα πολλά χειρουργεία, κάθε φορά που μιλούσα μαζί του και τον ρώταγα πώς θα πάνε τα πράγματα, μου έλεγε "πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα βοηθήσει"».
Η παρουσιάστρια συνέχισε αναφερόμενη σε μια δική της προσωπική εμπειρία, την οποία θα μοιραστεί στο μέλλον: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα γι’ αυτό, θα μιλήσω όταν περάσει λίγο ο καιρός και για μια προσωπική μου εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα και μου αρέσει να τα μοιράζομαι αυτά με τον κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια της επιστήμης αλλά και ταυτόχρονα με την πίστη μου στο Θεό… Θα τα πούμε σύντομα». Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια είναι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.
