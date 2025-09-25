Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει, σχολίασε η Καινούργιου για την εμφάνισή της
Οι εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα είναι γεμάτες υπονοούμενα

Γεωργία Κοτζιά
Με ένα σχόλιο για την εμφάνισή της έκανε έναρξη η Κατερίνα Καινούργιου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο «Super Κατερίνα», λέγοντας πως κοιτώντας τον εαυτό της, βλέπει ότι έχει παχύνει.

Η παρουσιάστρια καλημέρισε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της και στη συνέχεια είπε ξεσπώντας σε γέλια: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει». Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο συνδυάζοντάς το με λευκό oversized σακάκι. 

Οι εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα είναι γεμάτες υπονοούμενα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. 

Δείτε το βίντεο


Η όλο νόημα κίνηση του Χάρη Σιανίδη στην Κατερίνα Καινούργιου

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε ο Χάρης Σιανίδης προς την Κατερίνα Καινούργιου το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου σε εγκαίνια καταστήματος, όπου βρέθηκαν και οι δύο. Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί με τον στενό της φίλο, ο οποίος μάλιστα σε κάποια στιγμή φαίνεται να αγγίζει τρυφερά την κοιλιά της. Εκείνη, κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, έδειχνε να την καλύπτει διακριτικά με το χέρι της.

Ο Χάρης Σιανίδης ανάρτησε βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υπογραμμίζοντας πως η παρουσιάστρια είναι «στα καλύτερά της». «Με την αγαπημένη μου, στα καλύτερά της», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο


Η Κατερίνα Καινούργιου μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τα όσα ακούγονται. «Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές», είχε απαντήσει πρόσφατα στον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, όταν εκείνος τη ρώτησε on air για τις σχετικές φήμες.


Γεωργία Κοτζιά
