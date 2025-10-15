Μπέσσυ Αργυράκη για Εβελίνα Νικόλιζα: Η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη και οπωσδήποτε βοήθησε την κόρη μου
Η τραγουδίστρια απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν της λείπει η κόρη της από την τηλεόραση
Ένα σχόλιο για την πορεία της Εβελίνας Νικόλιζα στην τηλεόραση έκανε η μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη, εξηγώντας πως το μέσο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική της πορεία και την αναγνωρισιμότητά της.
Η Εβελίνα Νικόλιζα αποφάσισε φέτος να μην συμμετάσχει σε κάποια εκπομπή και να επικεντρωθεί περισσότερο στο κανάλι της στο YouTube και στα social media.
Από τη μεριά της, η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και τόνισε ότι η τηλεόραση συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της κόρης της, επισημαίνοντας πως ολοκλήρωσε έναν δημιουργικό κύκλο στον χώρο και τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και την καριέρα της.
«Η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη και οπωσδήποτε βοήθησε την Εβελίνα. Έμεινε αρκετά χρόνια, έκανε έναν κύκλο και ένας κύκλος έκλεισε, όπως λέει και η ίδια, κι ένας άλλος κύκλος ανοίγει» δήλωσε η Μπέσσυ Αργυράκη.
