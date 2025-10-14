Φωτεινή Γεωργαντά για τον γάμο της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο: Κρατάω τα καλά στοιχεία αυτής της σχέσης και του εύχομαι τα καλύτερα
Φωτεινή Γεωργαντά για τον γάμο της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο: Κρατάω τα καλά στοιχεία αυτής της σχέσης και του εύχομαι τα καλύτερα
Η σχέση μου με τον Ανδρέα ήταν αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου, δήλωσε η γυμνάστρια για τον πρώην σύζυγό της
Σε ένα κεφάλαιο του παρελθόντος αναφέρθηκε η Φωτεινή Γεωργαντά και συγκεκριμένα στον γάμο της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, δηλώνοντας πως κρατά μόνο τις θετικές στιγμές από την κοινή τους ζωή, ενώ του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον.
Η γυμνάστρια και ο παρουσιαστής παντρεύτηκαν το 1995. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η Φωτεινή Γεωργαντά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, μίλησε μεταξύ άλλων για τον πρώην σύζυγό της, εξηγώντας πως η σχέση τους ήταν «αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Φωτεινή Γεωργαντά μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχή της από την τηλεόραση: «Αυτή την περίοδο δεν δέχτηκα κάτι και δεν ήμουν και εγώ έτοιμη να κάνω κάτι άλλο» και πρόσθεσε ότι «ετοιμάζει έναν οδηγό υγείας και καλής άσκησης, σε ένα κανάλι στο YouTube».
Η γυμνάστρια και ο παρουσιαστής παντρεύτηκαν το 1995. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η Φωτεινή Γεωργαντά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, μίλησε μεταξύ άλλων για τον πρώην σύζυγό της, εξηγώντας πως η σχέση τους ήταν «αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου».
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, η γυμνάστρια δήλωσε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο: «Η σχέση μου με τον Ανδρέα ήταν αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου. Από εκεί και πέρα προχωράμε, οι άνθρωποι αλλάζουμε, αλλάζουν οι καταστάσεις. Κρατάω τα καλά στοιχεία αυτής της σχέσης και του εύχομαι τα καλύτερα, να είναι πάντα καλά».
Σε άλλο σημείο, η Φωτεινή Γεωργαντά μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχή της από την τηλεόραση: «Αυτή την περίοδο δεν δέχτηκα κάτι και δεν ήμουν και εγώ έτοιμη να κάνω κάτι άλλο» και πρόσθεσε ότι «ετοιμάζει έναν οδηγό υγείας και καλής άσκησης, σε ένα κανάλι στο YouTube».
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα