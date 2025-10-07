Voice: Εντυπωσίασε με την ερμηνεία του διαγωνιζόμενος που τραγούδησε το «Αν είσαι ένα αστέρι» - Δείτε βίντεο
GALA
The Voice Ρουμανία Νίκος Βέρτης

Voice: Εντυπωσίασε με την ερμηνεία του διαγωνιζόμενος που τραγούδησε το «Αν είσαι ένα αστέρι» - Δείτε βίντεο

Ο νεαρός Στέφαν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, ερμηνεύοντας το δημοφιλές κομμάτι του Νίκου Βέρτη

Voice: Εντυπωσίασε με την ερμηνεία του διαγωνιζόμενος που τραγούδησε το «Αν είσαι ένα αστέρι» - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ελληνικό τραγούδι παρουσιάστηκε στο «Voice» Ρουμανίας, με τον διαγωνιζόμενο που το διάλεξε να κλέβει τις εντυπώσεις. Αφού ο Στέφαν ολοκλήρωσε την πρώτη του ερμηνεία, οι κριτές του ζήτησαν να τραγουδήσει κάτι διαφορετικό.

Ένας από αυτούς του είπε: «Δεν μπορείς να διαλέξεις τίποτα από την Ελλάδα, ένα συρτάκι από εκεί πέρα;». Ο Στέφαν, χαμογελώντας, απάντησε: «Εγώ απλά ξέρω το "Αν είσαι ένα αστέρι"».

Η επιλογή του τραγουδιού προκάλεσε έκπληξη στην κριτική επιτροπή. Ο διαγωνιζόμενος ξεκίνησε να τραγουδάει το ρεφρέν και γρήγορα, κέρδισε τις εντυπώσεις. «Άκουσε το λάδι ελιάς», σχολίασε ένας από τους κριτές, αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό ελληνικό «άρωμα» του τραγουδιού, εκφράζοντας με ενθουσιασμό την εκτίμησή του για την επιλογή και την ερμηνεία του Στέφαν.

Δείτε το βίντεο μετά το 6:00
Ștefan Georgescu - ”Take me home” | Audiții pe Nevăzute | Vocea României | Sezonul 13




Ειδήσεις σήμερα:

7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ

Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης