Voice: Εντυπωσίασε με την ερμηνεία του διαγωνιζόμενος που τραγούδησε το «Αν είσαι ένα αστέρι» - Δείτε βίντεο
Ο νεαρός Στέφαν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, ερμηνεύοντας το δημοφιλές κομμάτι του Νίκου Βέρτη
Ένα ελληνικό τραγούδι παρουσιάστηκε στο «Voice» Ρουμανίας, με τον διαγωνιζόμενο που το διάλεξε να κλέβει τις εντυπώσεις. Αφού ο Στέφαν ολοκλήρωσε την πρώτη του ερμηνεία, οι κριτές του ζήτησαν να τραγουδήσει κάτι διαφορετικό.
Ένας από αυτούς του είπε: «Δεν μπορείς να διαλέξεις τίποτα από την Ελλάδα, ένα συρτάκι από εκεί πέρα;». Ο Στέφαν, χαμογελώντας, απάντησε: «Εγώ απλά ξέρω το "Αν είσαι ένα αστέρι"».
Η επιλογή του τραγουδιού προκάλεσε έκπληξη στην κριτική επιτροπή. Ο διαγωνιζόμενος ξεκίνησε να τραγουδάει το ρεφρέν και γρήγορα, κέρδισε τις εντυπώσεις. «Άκουσε το λάδι ελιάς», σχολίασε ένας από τους κριτές, αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό ελληνικό «άρωμα» του τραγουδιού, εκφράζοντας με ενθουσιασμό την εκτίμησή του για την επιλογή και την ερμηνεία του Στέφαν.
Δείτε το βίντεο μετά το 6:00
