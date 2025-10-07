Σελένα Γκόμεζ: Οι φωτογραφίες με την Τέιλορ Σουίφτ από την ημέρα του γάμου της - «Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου»
GALA
Σελένα Γκόμεζ Τέιλορ Σουίφτ γάμος Μπένι Μπλάνκο

Σελένα Γκόμεζ: Οι φωτογραφίες με την Τέιλορ Σουίφτ από την ημέρα του γάμου της - «Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου»

Τις δύο γυναίκες συνδέει μια στενή φιλία χρόνων - Δείτε την ανάρτηση

Σελένα Γκόμεζ: Οι φωτογραφίες με την Τέιλορ Σουίφτ από την ημέρα του γάμου της - «Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου»
Πέννυ Λουπάκη
Με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Τέιλορ Σουίφτ, με τίτλο «The Life of a Showgirl», η Σελένα Γκόμεζ έκανε μια ανάρτηση στα social media για να στηρίξει τη φίλη της. Οι τελευταίες ημέρες φαίνεται πως ήταν σημαντικές και για τις δύο, αφού η Σελένα Γκόμεζ από την μεριά της παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μπένι Μπλάνκο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, αφιερωμένο στον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι.

Στην ανάρτηση που έκανε η Σελένα Γκόμεζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνδύασε και τα δύο γεγονότα, εκφράζοντας την αγάπη της στην καλή της φίλη. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε υλικό από την προετοιμασία για την ημέρα του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο. Στο βίντεο που ανάρτησε, κάποιος εμφανίζεται να φτιάχνει το πέπλο στα μαλλιά της Σελένα Γκόμεζ, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η κολλητή της φίλη, Τέιλορ Σουίφτ.

Αφού δημοσίευσε και άλλες κοινές τους στιγμές από την ημέρα του γάμου της, έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει τα στιγμιότυπα: «Προς τιμήν του Showgirl... Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου σχεδόν 20 χρόνια μετά, αλιγάτορα! Σε αγαπώ για πάντα και πάντα».

