Η Γιούλικα Σκαφιδά έκλεισε τα 44: «Ο χρόνος μου έχει φερθεί υπέροχα»
GALA
Γιούλικα Σκαφιδά Γενέθλια

Η Γιούλικα Σκαφιδά έκλεισε τα 44: «Ο χρόνος μου έχει φερθεί υπέροχα»

Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλιά της

Η Γιούλικα Σκαφιδά έκλεισε τα 44: «Ο χρόνος μου έχει φερθεί υπέροχα»
Γεωργία Κοτζιά
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Γιούλικα Σκαφιδά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτώβρη και έκανε μια ανάρτηση στα social media θέλοντας να μοιραστεί τις σκέψεις της με τους θαυμαστές της.

Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή τα 44α γενέθλιά της και σε αυτή, ανέβασε μια φωτογραφία όπου ποζάρει ανάμεσα στα παιχνίδια του γιου της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Γιούλικα Σκαφιδά εξήγησε πώς πέρασε τη μέρα της, ενώ έκανε ένα σχόλιο για τον χρόνο που περνάει, τονίζοντας πόσο καλά της έχει φερθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός έγραψε: «Έτσι με βρήκε η μέρα των γενεθλίων μου! Τακτοποίησα ευλαβικά όλα τα αμαξάκια και τα φορτηγακια του Άγγελου, ξάπλωσα στο πάτωμα να πάρω μια ανάσα! Έκανα τους υπολογισμούς μου (χρόνια και έργα) και έβαλα να ακούσω κάτι από τα παλιά! Ο χρόνος αν και αμείλικτος -όπως λέει η αδερφή μου η γιατρός- μου έχει φερθεί υπέροχα!».

Δείτε τη δημοσίευση



Ειδήσεις σήμερα:

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»

Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης