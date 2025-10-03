Η Γιούλικα Σκαφιδά έκλεισε τα 44: «Ο χρόνος μου έχει φερθεί υπέροχα»
Η Γιούλικα Σκαφιδά έκλεισε τα 44: «Ο χρόνος μου έχει φερθεί υπέροχα»
Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλιά της
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Γιούλικα Σκαφιδά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτώβρη και έκανε μια ανάρτηση στα social media θέλοντας να μοιραστεί τις σκέψεις της με τους θαυμαστές της.
Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή τα 44α γενέθλιά της και σε αυτή, ανέβασε μια φωτογραφία όπου ποζάρει ανάμεσα στα παιχνίδια του γιου της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Γιούλικα Σκαφιδά εξήγησε πώς πέρασε τη μέρα της, ενώ έκανε ένα σχόλιο για τον χρόνο που περνάει, τονίζοντας πόσο καλά της έχει φερθεί.
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός έγραψε: «Έτσι με βρήκε η μέρα των γενεθλίων μου! Τακτοποίησα ευλαβικά όλα τα αμαξάκια και τα φορτηγακια του Άγγελου, ξάπλωσα στο πάτωμα να πάρω μια ανάσα! Έκανα τους υπολογισμούς μου (χρόνια και έργα) και έβαλα να ακούσω κάτι από τα παλιά! Ο χρόνος αν και αμείλικτος -όπως λέει η αδερφή μου η γιατρός- μου έχει φερθεί υπέροχα!».
