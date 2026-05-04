Τρόμος στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Αυτοκίνητο

Τρόμος στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα, δείτε βίντεο

Oι διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί προσπάθησαν να χαμηλώσουν ταχύτητα και να αποφύγουν το αυτοκίνητο

Τρόμος στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Από θαύμα δεν έγινε ατύχημα το απόγευμα στην Εθνική οδό στον κόμβο εισόδου για το Ρέθυμνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ένα λευκό αυτοκίνητο, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα την ώρα που στον δρόμο υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, με τον κίνδυνο να φανερός.

Δείτε το βίντεο:

Αυτοκίνητο κινούνταν αντίθετα στο Ρέθυμνο


Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με οδηγούς που περνούσαν από το σημείο, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οδηγεί ανάποδα, μετακίνησε το αυτοκίνητο στην άκρη ώστε να μη διατρέχουν κίνδυνο οι υπόλοιποι οδηγοί και εν συνεχεία κατάφερε να φύγει με ασφάλεια.

Oι διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί προσπάθησαν να χαμηλώσουν ταχύτητα και να αποφύγουν το αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο, πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης