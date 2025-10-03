Χάιδω για τη συνομιλία της με τον Ρόμπι Γουίλιαμς στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο: Ήταν τρελή έκπληξη
Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από αυτή τη μεριά που τα άγγιξε, δεν υπάρχει περίπτωση, είπε χιουμοριστικά
Μία κυρία από τη Θεσσαλονίκη επέλεξε ο Ρόμπι Γουίλιαμς για να της τραγουδήσει το κομμάτι «She's the one» κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Αφού πρώτα εκτυλίχθηκε ένας διάλογος μεταξύ τους, στον οποίο αναφέρθηκε και ο σύζυγος της κυρίας, ο τραγουδιστής ξεκίνησε να ερμηνεύει την επιτυχία του, ενώ στο video wall πίσω του φαινόταν το πρόσωπο της Χάιδως.
«Δεν θα είμαι αγενής να σε ρωτήσω την ηλικία σου, πόσα κιλά είσαι;», της είπε, με εκείνη να ξεκαρδίζεται στα γέλια. Ο τραγουδιστής στη συνέχεια, τη ρώτησε πώς ονομάζεται ο σύζυγός της, με εκείνη να του απαντά: «Κώστας».
Τότε, ο τραγουδιστής είπε κοιτάζοντας την κάμερα: «Γεια σου Κώστα, είμαι με τη γυναίκα σου τη Χάιδω. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτό. Εκτός αν είσαι μαφιόζος. Τότε, θα σεβαστώ τη γυναίκα σου και αυτή είναι μια αγνή σχέση στο ξεκίνημά της. Θέλω να πω ένα τραγούδι αν συμφωνείς», και ξεκίνησε να τραγουδά το «She's the One».
Η γυναίκα μίλησε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό» και αναφέρθηκε στην εμπειρία της. «Τι να πω, ήταν τρελή έκπληξη, κάτι το αναπάντεχο. Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από αυτή τη μεριά που τα άγγιξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν φοβερό», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συναυλία, ενώ χαρακτήρισε τον Ρόμπι Γουίλιαμς «gentleman». «Κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη με την ξαδέρφη μου, έβρεχε όλη μέρα και νομίζαμε ότι θα αναβληθεί η συναυλία. Φτάσαμε νωρίς στο Καλλιμάρμαρο, μπήκαμε σε μια ουρά, η ξαδέρφη μου έτρεξε μπροστά για να βρει πρώτες θέσεις και κάποια στιγμή μου είπε ότι θα μου αφιερώσει ένα τραγούδι. Ήταν φοβερός, ήταν μια έκπληξη όλο αυτό. Ήταν gentleman», σημείωσε.
Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε πώς αντέδρασε ο σύζυγός της, Κώστας για την αλληλεπίδραση με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, εκείνη απάντησε χιουμοριστικά: «Ποιος Κώστας;».
Η γυναίκα μίλησε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό» και αναφέρθηκε στην εμπειρία της. «Τι να πω, ήταν τρελή έκπληξη, κάτι το αναπάντεχο. Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από αυτή τη μεριά που τα άγγιξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν φοβερό», είπε χαρακτηριστικά.
Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε πώς αντέδρασε ο σύζυγός της, Κώστας για την αλληλεπίδραση με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, εκείνη απάντησε χιουμοριστικά: «Ποιος Κώστας;».
