Γιάννης Πουλόπουλος: Είναι βάρος, δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή, είπε η κόρη του για την πώληση του ξενοδοχείου του
Το ξενοδοχείο του τραγουδιστή στην Άνοιξη πωλείται έναντι 2,5 εκατ. ευρώ
Την απόφαση να προχωρήσουν στην πώληση του ξενοδοχείου του Γιάννη Πουλόπουλου σχολίασε η κόρη του Άντα,
δηλώνοντας ότι αποτελεί «βάρος» και πως για να λειτουργήσει θα απαιτούνταν μεγάλη επένδυση για ανακαίνιση. Όπως εξήγησε, η ίδια δεν επιθυμεί να χρεωθεί για μια ολόκληρη ζωή προκειμένου να το συντηρήσει.
Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι έχει οριστεί τιμή πώλησης του ακινήτου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή μίλησε στο «Πρωινό» την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και εξήγησε ότι ήταν επιθυμία του Γιάννη Πουλόπουλου να πουληθεί το ξενοδοχείο «Ουράνιο Τόξο».
Παρότι αρχικά εκείνη σκεφτόταν να το ανακαινίσει με τη μητέρα της, σεβάστηκε την επιθυμία του. Τόνισε επίσης, ότι ο πατέρας της ήταν κατηγορηματικός να μην ασχοληθεί η ίδια με αυτό, γιατί στο παρελθόν το ακίνητο είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα και είχε γίνει «βάρος» για την οικογένεια.
Παράλληλα, η Άντα Πουλοπούλου ανέφερε ότι το ξενοδοχείο έχει καταστραφεί και χρειάζονται υπέρογκα ποσά για την ανακαίνισή του. Όπως είπε αναλυτικά: «Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε, να το ανακαινίσουμε. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετος, οπότε και εγώ συνεχίζω. Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο κι εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος. Η πώληση είχε βγει και λίγο πριν πεθάνει και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας λέγοντας ότι “δεν θέλω να ασχοληθείς καθόλου με αυτό”. Είναι βάρος, μας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Πουλιέται γιατί καταστράφηκε, για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα, εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή για να το φτιάξω. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος πουλάει, ξεπουλιέται, γιατί γράφτηκαν τέτοια πράγματα και δεν είναι ωραίο. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος. Ήταν άλλη η δουλειά του πατέρα μου. Έχει αποδείξει τι είναι, ένα ντουβάρι δεν είναι κληρονομιά του Πουλόπουλου».
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, δήλωσε ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης για το ακίνητο
Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης έκανε δηλώσεις στο «Super Κατερίνα» μιλώντας για την πώληση του ακινήτου, αναφέροντας ότι η διαδικασία προχωράει με δύο ενδιαφερόμενους αγοραστές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναλάβει αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο, που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και πλέον έχει περάσει στη σύζυγο και την κόρη του. Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η οικογένεια θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με έναν σοβαρό αγοραστή που θα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον».
Παράλληλα, σημείωσε ότι το ακίνητο δίνει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης, όπως η μετατροπή του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, οίκο ευγηρίας ή επαγγελματικό κέντρο. «Η τοποθεσία του είναι στρατηγικής σημασίας, βρίσκεται πολύ κοντά στη συνέχεια της Λεωφόρου Κηφισίας και σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό», υπογράμμισε.
Ο Γιάννης Πουλόπουλος, που απεβίωσε τον Αύγουστο του 2020, είχε το ξενοδοχείο υπό τη διαχείρισή του για αρκετά χρόνια, μέχρι που αποφάσισε να το νοικιάσει σε επιχειρηματία, καθώς –όπως είπε ο μεσίτης– «κάποια στιγμή κουράστηκε».
Τα τελευταία χρόνια το «Ουράνιο Τόξο» παραμένει κλειστό, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την πώλησή του συνεχίζονται. «Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με δύο σημαντικούς πελάτες, όμως δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε οριστική συμφωνία», ανέφερε ο κ. Ρεβύθης.
