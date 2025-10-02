Γιάννης Πουλόπουλος: Είναι βάρος, δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή, είπε η κόρη του για την πώληση του ξενοδοχείου του



Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, δήλωσε ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης για το ακίνητο



Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης έκανε δηλώσεις στο «Super Κατερίνα»



Συγκεκριμένα δήλωσε: «Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναλάβει αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο, που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και πλέον έχει περάσει στη σύζυγο και την κόρη του. Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η οικογένεια θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με έναν σοβαρό αγοραστή που θα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον».



Παράλληλα, σημείωσε ότι το ακίνητο δίνει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης, όπως η μετατροπή του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, οίκο ευγηρίας ή επαγγελματικό κέντρο. «Η τοποθεσία του είναι στρατηγικής σημασίας, βρίσκεται πολύ κοντά στη συνέχεια της Λεωφόρου Κηφισίας και σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό», υπογράμμισε.



Ο Γιάννης Πουλόπουλος, που απεβίωσε τον Αύγουστο του 2020, είχε το ξενοδοχείο υπό τη διαχείρισή του για αρκετά χρόνια, μέχρι που αποφάσισε να το νοικιάσει σε επιχειρηματία, καθώς –όπως είπε ο μεσίτης– «κάποια στιγμή κουράστηκε».



Τα τελευταία χρόνια το «Ουράνιο Τόξο» παραμένει κλειστό, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την πώλησή του συνεχίζονται. «Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με δύο σημαντικούς πελάτες, όμως δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε οριστική συμφωνία», ανέφερε ο κ. Ρεβύθης.

