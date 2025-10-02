Η Κιμ Καρντάσιαν υποστηρίζει πως κάποιος είχε βάλει πληρωμένο δολοφόνο να τη σκοτώσει - Τι έγραφε ο Κάνιε Γουέστ πριν τρία χρόνια
Το 2022, ο ράπερ έλεγε ότι η τηλεπερσόνα τον κατηγορούσε ότι θέλει να τη σκοτώσει το 2022
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κάνιε Γουέστ, καθώς μια δήλωσή του από το παρελθόν έχει κάνει και πάλι την εμφάνισή της, με αφορμή ένα νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την 7η σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians». Ο ράπερ είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι η πρώην σύζυγός του, Κιμ Καρντάσιαν, τον είχε κατηγορήσει πως «έβαλε πληρωμένο δολοφόνο να τη σκοτώσει» κατά τη διάρκεια της θυελλώδους διαδικασίας διαζυγίου τους.
Οι κατηγορίες αυτές επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την προβολή του νέου βίντεο, όπου η τηλεπερσόνα δηλώνει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο από «κάποιον εξαιρετικά κοντινό» της. Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω απόσπασμα η Κιμ Καρντάσιαν δηλώνει: «Κάποιος εξαιρετικά κοντινός μου έβαλε πληρωμένο δολοφόνο για τη ζωή μου». Αν και δεν αποκάλυψε ποιο πρόσωπο εννοούσε, εξήγησε ότι έμαθε για την υποτιθέμενη απόπειρα μέσα από τους ιδιωτικούς της ερευνητές. «Είμαι τρομοκρατημένη», είπε με δάκρυα, προτού αφήσει να εννοηθεί ότι το θέμα έχει λήξει: «Είμαι χαρούμενη που τελείωσε».
Παρότι δεν είναι σαφές σε ποιον αναφερόταν, η Κιμ Καρντάσιαν έχει κινηθεί στο παρελθόν νομικά εναντίον άλλων προσώπων. Σε ανάρτησή του στο Twitter τον Φεβρουάριο του 2022, ο ράπερ είχε γράψει με κεφαλαία γράμματα: «Χθες η Κιμ με κατηγόρησε ότι έβαλα πληρωμένο δολοφόνο να τη σκοτώσει. Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε. Παρακαλάω να πάω στο πάρτι της κόρης μου και με κατηγορούν ότι έχω πάρει ναρκωτικά. Μετά πάω να παίξω με τον γιο μου και παίρνω τα akira graphic novels μου και με κατηγορούν ότι έκλεψα».
Ο 48χρονος βραβευμένος με Grammy τόνισε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες «μπορούν πραγματικά να στείλουν κάποιον στη φυλακή», συνεχίζοντας: «Παίζουν έτσι με τις ζωές μαύρων ανδρών, είτε για να τους ελευθερώσουν, είτε για να τους ρίξουν στη φυλακή. Δεν αστειεύομαι άλλο με τα μαύρα παιδιά μου».
Ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ, πριν χωρίσουν το 2021. Το διαζύγιο συνοδεύτηκε από σκληρή αντιπαράθεση, με τον καλλιτέχνη να επικρίνει συχνά δημόσια την πρώην σύζυγό του για την ανατροφή των παιδιών τους, γεγονός που την οδήγησε να του απαντήσει δημόσια καταγγέλλοντας την «ανάγκη του να την επιτίθεται σε συνεντεύξεις και στα social media».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kanye West once claimed Kim Kardashian accused him of ‘putting a hit out on her’ https://t.co/095LqiB86e pic.twitter.com/kmhDHfTYSC— Page Six (@PageSix) October 1, 2025
