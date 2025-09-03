Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει κάτω από τον ήλιο - «Το καλοκαίρι τελειώνει αλλά οι στιγμές του θα μείνουν πάντα ζωντανές», έγραψε
Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει κάτω από τον ήλιο - «Το καλοκαίρι τελειώνει αλλά οι στιγμές του θα μείνουν πάντα ζωντανές», έγραψε

Ιωάννα Μαρίνου
Το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος του και η Δούκισσα Νομικού κάνει τον δικό της απολογισμό. Το μοντέλο και παρουσιάστρια απόλαυσε τις διακοπές της, μακριά από τη ρουτίνα της Αθήνας και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Συχνά μάλιστα, μοιραζόταν φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Έτσι κι αυτή τη φορά, αφού υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη, ανέβασε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτά, η Δούκισσα Νομικού πόζαρε κάτω από τον ήλιο, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, έγραψε: «Το καλοκαίρι τελειώνει αλλά οι στιγμές του θα μείνουν πάντα ζωντανές».

