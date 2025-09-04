Ο γιος του Όζι Όσμπορν περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του: «Ήξερα πως κάτι κακό έχει συμβεί»
Ο γιος του Όζι Όσμπορν περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του: «Ήξερα πως κάτι κακό έχει συμβεί»
Ο θρυλικός μουσικός έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου από καρδιακή προσβολή
Τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του, Όζι Όσμπορν περιέγραψε ο γιος του, Τζακ, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για εκείνον. Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Όσμπορν αποκάλυψε ότι στις 3:45 τα ξημερώματα ένας άνθρωπος που εργαζόταν για την οικογένεια επί 30 χρόνια χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες για να του μεταφέρει τα δυσάρεστα νέα.
Όπως είπε, ο ίδιος κατάλαβε αμέσως ότι έχει γίνει κάτι κακό. «Όταν κοίταξα από το παράθυρο και είδα ότι ήταν αυτός, ήξερα πως είχε συμβεί κάτι κακό», είπε και πρόσθεσε: «Μου είπε ότι ο πατέρας μου είχε πεθάνει».
Ανέφερε μάλιστα, πως είχε την ευκαιρία να περάσει περισσότερο χρόνο με τον Όζι Όσμπορν τις τελευταίες του μέρες, καθώς παρέμεινε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την τελευταία συναυλία του θρυλικού μουσικού με τους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, στις 5 Ιουλίου. Ο ίδιος και η οικογένειά του σχεδίαζαν διακοπές στην Πορτογαλία, αλλά ακύρωσαν το ταξίδι και έμειναν στην Αγγλία μία εβδομάδα ακόμη, καθώς τα παιδιά του αρρώστησαν με γαστρεντερίτιδα. «Δεν έχω υπάρξει πιο ευγνώμων για το γεγονός ότι τα παιδιά μου είχαν γαστρεντερίτιδα απ’ ό,τι σήμερα», σχολίασε συγκινημένος.
Παρά τη θλίψη του, παραδέχτηκε ότι αισθάνεται ανακούφιση γνωρίζοντας πως ο πατέρας του δεν υποφέρει πια. «Εύχομαι να ήταν ακόμα εδώ, να ήταν μαζί μας, αλλά περνούσε δύσκολες στιγμές και νομίζω ότι ο κόσμος το είδε στη συναυλία. Κανείς, όμως, δεν περίμενε να συμβεί τόσο γρήγορα και τη στιγμή που συνέβη», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ήταν κάτι που βρισκόταν στο μυαλό μας».
Αποκάλυψε επίσης ότι ο Όζι Όσμπορν περίμενε με ανυπομονησία ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του μετά την τελευταία του εμφάνιση, θέλοντας να περνά περισσότερο χρόνο στην Αγγλία και με τα εγγόνια του.
Με δάκρυα στα μάτια, ο 39χρονος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το ότι είχε τον Όζι Όσμπορν ως πατέρα. «Ήταν βαθιά περίπλοκος. Ήταν αστείος, περίεργος, αδέξιος, ξεκαρδιστικός και ταυτόχρονα πολύ διορατικός», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο θρυλικός καλλιτέχνης «ήξερε πάντα τι συνέβαινε γύρω του». «Οι άνθρωποι μπορεί να νόμιζαν ότι ήταν αλλού, αλλά τις περισσότερες φορές ήθελε να το νομίζεις αυτό», είπε και συμπλήρωσε: «Στην πραγματικότητα, ήταν πάντα πολύ συνειδητοποιημένος».
Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου από καρδιακή προσβολή. Έπασχε επίσης από στεφανιαία νόσο και νόσο του Πάρκινσον. Ήταν 76 ετών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jack Osbourne tearfully reveals how he learned his dad, Ozzy, died: ‘I knew something bad had happened’ https://t.co/0lY3QIaBsa pic.twitter.com/UTmR704H6S— Page Six (@PageSix) September 4, 2025
