Η Σίντνεϊ Σουίνι βγαίνει με τον πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ: «Περνάει όμορφα μαζι του»
Της αρέσει να βγαίνει με τον Σκούτερ Μπράουν, είναι ενδιαφέρων τύπος, υποστήριξε πηγή κοντά στην 28χρονη ηθοποιό
Το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή έχει κάνει η Σίντνεϊ Σουίνι μετά τον χωρισμό της από τον Τζόναθαν Νταβίνο έπειτα από επτά χρόνια σχέσης. Πλέον η 28χρονη ηθοποιός βγαίνει με τον πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ, Σκούτερ Μπράουν, με πηγή κοντά σε εκείνη να υποστηρίζει πως απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί του.
«Περνάει όμορφα με τον Σκούτερ και της αρέσει να βγαίνει μαζί του», δήλωσε η πηγή στο PEOPLE. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σουίνι «πέρασε υπέροχα γιορτάζοντας τα γενέθλιά της» μαζί του. «Είναι ενδιαφέρων τύπος», πρόεθσε η πηγή για τον Μπράουν. «Η Σίντνεϊ έχει επιστρέψει στη δουλειά τώρα. Νιώθει ευλογημένη που έχει μια τόσο εκπληκτική καριέρα. Είναι πολύ συγκεντρωμένη και εξαιρετικά εργατική», τόνισε.
Πριν από μερικές μέρες πηγές είχαν αναφέρει πως οι δυο τους είχαν περάσει μαζί ένα τριήμερο στη λίμνη Τάχο, στα σύνορα Καλιφόρνιας – Νεβάδας, και ότι «κάτι είχε ήδη ξεκινήσει» ανάμεσά τους στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στον οποίο ήταν καλεσμένοι τον περασμένο Ιούνιο.
Όπως αποκάλυψε άλλη πηγή στο PEOPLE, η Σουίνι «δεν σκοπεύει να μπει σε άλλη σοβαρή σχέση» αυτή τη στιγμή, παρά τον χρόνο που έχει περάσει με τον Μπράουν τις τελευταίες εβδομάδες. «Έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους της για φέτος — όλα περιστρέφονται γύρω από την καριέρα της», είπε. «Είναι φιλόδοξη και πολύ συγκεντρωμένη. Θέλει να αξιοποιήσει κάθε επαγγελματική ευκαιρία που της παρουσιάζεται».
Sydney Sweeney Is 'Having Fun' Dating Scooter Braun: 'He's Easy to Be Around' (Exclusive Source) https://t.co/YZWn4gyhLR— People (@people) September 26, 2025
