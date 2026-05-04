Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
Οι τρεις νεαροί, έφαγαν πόρτα από το μπαρ, επέστρεψαν οπλισμένοι και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
Στο φως έρχεται βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από μπαρ στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται τρία άτομα ηλικίας 23 και 18 ετών τα οποία συνελήφθησαν. Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να εισέλθουν στο μπαρ, ωστόσο ο πορτιέρης τους αρνήθηκε την είσοδο.
Το συμβάν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου οι δράστες φαίνονται να κρατούν όπλα κρότου και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.
Δείτε βίντεο:
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να μπει στο μπαρ, ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο.
Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 18χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.
Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρη και στη συνέχεια του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο πόδι. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται τρία άτομα ηλικίας 23 και 18 ετών τα οποία συνελήφθησαν. Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να εισέλθουν στο μπαρ, ωστόσο ο πορτιέρης τους αρνήθηκε την είσοδο.
Το συμβάν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου οι δράστες φαίνονται να κρατούν όπλα κρότου και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.
Δείτε βίντεο:
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να μπει στο μπαρ, ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο.
Το χρονικό
Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 18χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.
Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρη και στη συνέχεια του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο πόδι. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα