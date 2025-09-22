Γιώργος Μαζωνάκης: Είδαμε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, περνάει μία δοκιμασία, δήλωσε ο πνευματικός του
Μας είχε επισκεφθεί και είχε μείνει στον χώρο μας, στο μοναστήρι, ανέφερε ο πνευματικός του τραγουδιστή
Την εμπειρία από τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη περιέγραψε ο πνευματικός του, δηλώνοντας πως είχε αντικρίσει έναν «τελείως διαφορετικό άνθρωπο», ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά του, βιώνει μια δοκιμασία.
Σε δηλώσεις που έκανε ο πνευματικός του τραγουδιστή στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρότι έχει μεγάλη φήμη ως τραγουδιστής, φαινόταν να αναζητά ηρεμία, γαλήνη και επανασύνδεση με τον εαυτό του.
Παράλληλα ανέφερε, ότι ο τραγουδιστής έμεινε για κάποιες ημέρες στο μοναστήρι και συμμετείχε στο πρόγραμμά τους: «Μας είχε επισκεφθεί και είχε μείνει στον χώρο τον δικό μας, το μοναστήρι. Έμεινε κοντά μας. Είδαμε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, που αν και είναι γνωστός κι έχει μεγάλη φήμη λόγω της ιδιότητάς του ως τραγουδιστής, φαινόταν να θέλει να βρει την ηρεμία και την ησυχία του, τα πατήματά του, τον εαυτό του. Τον είδαμε όπως έζησε αυτές τις στιγμές, που προσπάθησε να τις ζήσει όσο γίνεται με ηρεμία και να μπει στο πρόγραμμα της μονής. Παρακολούθησε τις ακολουθίες μας και μάλιστα του δώσαμε να διαβάσει και το Πάτερ Ημών στη Θεία Λειτουργία, συγκινήθηκε πολύ γιατί πιθανόν να το είχε ανάγκη και η ψυχή του λόγω της έντασης».
Στη συνέχεια, ο πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης κατά την παραμονή του στο μοναστήρι κινούνταν διακριτικά στον χώρο, τόσο ανάμεσα στους πατέρες όσο και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Τόνισε ότι ο τραγουδιστής περνάει μια δοκιμασία και ευχήθηκε να βρει σύντομα τα πατήματά του, λίγο καιρό μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ συνεχίζεται και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.
Συγκεκριμένα, ο πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: «Ήθελε να ηρεμήσει και προσπαθούσε έτσι αθόρυβα να κινείται μέσα στον χώρο, και μεταξύ των πατέρων και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Περνάει μία δοκιμασία όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι, είτε με τις οικογένειές τους είτε οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει στη ζωή τους. Εύχομαι η Παναγία να τον στηρίξει σε αυτή τη δοκιμασία που περνάει. Εύχομαι και προσεύχομαι να βρει τα πατήματά του, να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει τη δυσκολία και να συνεχίσει. Η προσευχή μας είναι να δοθεί, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η λύση, να σταματήσει να προκαλεί αυτή τη δυσαρέσκεια και τη στενοχώρια προς όλους».
